Как сделать подставки для ножей из подручных средств: лайфхаки

И пальцы целы, и ножи при деле: ТОП-5 практичных органайзеров для режущих инструментов на кухне

Как сделать органайзер для ножей Фото: Pinterest

Если в кухонном столе мало места для ножей, они то теряются, то путаются под руками, а иногда и норовят травмировать своего хозяина, предлагаем вам соорудить для хранения удобный и практичный органайзер.

Острые предметы не должны нести угрозы для вас и членов вашей семьи. Есть множество вариантов, как расположить их на кухне, чтобы ножами было удобно пользоваться, но при этом они не валялись где попало.

Органайзер для ножей из подручных средств: лайфхаки

Лайфхак 1. Пригодятся книги

Подставка для ножей Фото: Pinterest

Острое лезвие ножа без труда войдет между страниц в толстую книгу. Такую "литературную" подставку для ножей на кухню можно сделать из ненужных книг, связав их веревкой.

Лайфхак 2. Органайзер из бамбука

Подставка для ножей Фото: Pinterest

Ножи очень удобно хранить в коробке, плотно наполненной бамбуковыми шпажками. Главное, чтобы этот ящик был небольшим, но достаточно высоким, тогда ножи не будут из него вываливаться.

Лайфхак 3. Ножи удержат палочки для еды

Подставка для ножей Фото: Pinterest

Вместо шпажек можно использовать китайские палочки для еды. Также подойдут палочки для кейк-попсов и даже макароны, хотя последние не слишком практичные и их придется часто менять.

Лайфхак 4. Ножам удобно в крупе

Подставка для ножей Фото: Pinterest

Чтобы ножами было удобно пользоваться, вам пригодится емкость, наполненная сыпучими веществами. Это может быть рис, фасоль, горох и даже кофейные зерна.

Лайфхак 5. Магнит надежно держит металл

Подставка для ножей Фото: Unsplash

Практично и всегда под рукой, но при этом не по пальцам. Закрепите на стену магнитную подставку, и ваши ножи больше не потеряются.

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