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Как разбить огород на маленьком участке земли: удачные лайфхаки

Сегодня, 13:22

Помидоры и перец можно вырастить даже в горшке, а урожай клубники снять с дерева

Огород на маленьком приусадебном участке
Огород на маленьком приусадебном участке
Фото: Unsplash

Ранее мы уже рассказывали, как сделать мини-огород в квартире. Но если у вас есть участок поболее, чем подоконник или балкон, то на нем можно посадить массу растений и вскоре собирать урожай. Как это сделать, читайте наши лайфхаки.

Разумеется, снять сотни килограммов на продажу с маленького палисадника или клумбы у вас не получится, но вот обеспечить себя свежей зеленью и собственными плодами на салатик, рагу или компот вполне реально.

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Как сделать огород на маленьком участке земли: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Используйте горшки

Огород на маленьком приусадебном участке
Огород на маленьком приусадебном участке
Фото: Pinterest

Растения можно посадить в горшки, которые удобно расположить не только на участке, но даже на полках или многоярусных стеллажах.

  • Лайфхак 2. Мобильные клумбы

Огород на маленьком участке
Огород на маленьком участке
Фото: Pinterest

Еще одно удачное решение – высадка растений в переносные клумбы, к примеру, дачные тачки на колесах. Их можно перемещать в зависимости от расположения солнца, тени, осадков. К тому же вам не придется носить тяжести.

  • Лайфхак 3. Садите в разное время

Огород на маленьком приусадебном участке
Огород на маленьком приусадебном участке
Фото: Pinterest

Используйте растения с разными сроками посева. Так вы сможете вписать в один год несколько культур – одни уже отдали свой урожай, а другие еще не начали плодоносить. К примеру, салат созревает намного быстрее, чем петрушка.

  • Лайфхак 4. Подбирайте удачное соседство

Также хорошо садить ранние овощи и зелень под кустарниками. Они успеют дать урожай, пока кустарники еще не разрослись, как следует.

  • Лайфхак 5. Выбирайте компактные растения

Огород на маленьком приусадебном участке
Огород на маленьком приусадебном участке
Фото: Pinterest

Как правило, на маленькие участки не садят крупные и раскидистые растения. Для этого оптимальны компактные кусты. К примеру, выбирайте штамбовые сорта томатов, кустовые кабачки, огурцы, вьющиеся растения, которые можно подвязать и направить вверх.

  • Лайфхак 6. Вертикальная посадка

Огород на маленьком приусадебном участке
Огород на маленьком приусадебном участке
Фото: Pinterest

Вообще на небольшом участке практично использовать принцип многоярусных и вертикальных грядок. Таким образом, к примеру, можно выращивать клубнику и другие растения.

  • Лайфхак 7. Необычные подпорки

Огород на маленьком приусадебном участке
Огород на маленьком приусадебном участке
Фото: Pinterest

Многие дачники умудряются пустить побеги вьющихся огородных растений на стену и даже на крышу технических строений. Каменная стена при нагревании отдает часть своего тепла созревающим плодам. А на крыше уютно чувствуют себя тыквы и даже дыни.

  • Лайфхак 8. И стена, и крыша

Огород на маленьком приусадебном участке
Огород на маленьком приусадебном участке
Фото: Pinterest

Полезное решение садить на участке многофункциональные растения, которые могут давать плоды и одновременно служат естественной изгородью. К примеру, из колючей малины или ежевики получается забор. А виноград, кроме ягод, даст отличную тень на беседку.

  • Лайфхак 9. Вечная грядка

Практичным является прием долгоиграющей грядки, когда в одно и то же место вместо снятого урожая тут же высаживаются следующие семена. К примеру, выдернув редиску, в ту же лунку снова посадить семечко редиса.

Ранее мы публиковали простые лайфхаки, как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке.

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