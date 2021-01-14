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Как празднуют День Василия на Прикарпатье — традиция, которой больше нет нигде

Сегодня, 11:07

Обычаю уже десятки лет, а его непременными атрибутами является специальный сосновый венок

Традиция, которой больше нет нигде. На Прикарпатье громко гуляют праздник Василия. Ходят от дома к дому щедруют и всем Василиям связывают ноги сеном. Мужчины радуются, ведь это их звездный час, когда можно загадывать желание! Как проходит празднование Василия на Прикарпатье – далее в материале.

Сюжет Натальи Фармус и Тараса Иванкова
Видео: Сегодня

Колядников в Липовке Ивано-Франковской области ждут в каждом доме. Каждого именинника Василия поздравляют уникальной колядкой на старославянском языке. Липовчане уверяют, что больше такой не поют нигде. Далее именинника осыпают зерном и обязывают сеном.

Этому обычаю десятки лет, а его непременными атрибутами является специальный сосновый венок, который называют "грегор" и перевесло из сена, которым обматывают ноги именинника. А еще, особая одежда, в которой ходят колядовать.

Как празднуют День Василия на Прикарпатье
Как празднуют День Василия на Прикарпатье
Фото: скриншот

Руководитель коллектива колядников Надежда Чубатая говорит, что ранее одевали зеленые фуфайки, должен был быть также парчевый платок. Но основным атрибутом должна быть баранья шапка, как мужская, так и женская, на которой должен быть букетик из сосны, ели и пшеницы.

Василии верят, что все, что им пожелают колядники, в течение года обязательно исполнится.

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Колядников угощают и они отправляются дальше. Вот так, весело и с колядой, липовчане обходят каждый дом, где есть Василий. Иногда действие может затянуться до полуночи. И уже тогда, шутят селяне, можно смело начинать праздновать именины популярного имени в селе.

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Источник: Сегодня
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