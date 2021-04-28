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Как правильно подметать: лайфхаки по народным приметам

Сегодня, 17:55

Чтобы не вымести удачу из дома, мусор нужно собирать перед порогом

В канун Чистого четверга-2021, когда многие люди занимаются генеральной уборкой и наведением порядка, мы решили рассказать вам, как нужно подметать пол, чтобы в доме не переводились деньги и жила удача. Ведь даже такое нехитрое дело, как махать веником, имеет свои секреты.

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Есть несколько простых правил и ритуалов, придерживаясь которых, вы запустите энергию в правильном направлении и не выметете из дома благополучие.

Как правильно подметать веником:

  • Начиная подметать, следите, чтобы во всех помещениях квартиры, дома или двора вы двигались по часовой стрелке. Т.е., заходя в комнату, начните мести от самой двери слева от себя, по направлению от стены к центру, постепенно продвигаясь вдоль стенки в правую часть комнаты.
  • Закончив этот "круг почета" и освободив по периметру углы и плинтусы от грязи, продолжайте уборку по направлению к двери через центр комнаты. Не стоит мести в обратном направлении – таким образом то, от чего следует избавиться, вы вметаете в свое жизненное пространство.
  • Полученную кучку мусора соберите на совок, но не выметайте за порог. Считается, что так вы можете вымести из дома свое счастье и благополучие.
  • Нельзя подметать в темное время суток после захода солнца. Это может привести к частым ссорам, выяснению отношений и финансовым потерям.
  • Ни в коем случае нельзя подметать в доме, когда из него кто-то уехал, если вы хотите, чтобы дорога прошла хорошо, человек добрался до конечного места, а затем благополучно вернулся домой. Подождите пару дней.
  • А вот после нежелательных гостей, наоборот, стоит совершить ритуал уборки и замести им дорогу в ваш дом. Тогда, согласно приметам, они к вам больше не придут.
  • Как бы вам ни хотелось все успеть, лучше не подметать полы одновременно с приготовлением еды, особенно праздничного обеда. По народным наблюдениям, такая еда может подгореть, недопечься, а блюда будут невкусными.
  • Ни в коем случае не давайте свой веник кому-то чужому, к примеру, соседям. Веник – это символичный оберег дома, как его домовой, хранит удачу и достаток. А отдавая его в чужие руки, вы отдаете и свое благополучие.
  • Тот же принцип касается чужого веника в вашем доме. Так вы можете принести в свое жилье чужие проблемы и отрицательную энергетику, а оно вам надо?
  • Наши прабабушки знали хитрость: чтобы быстрее встретить свою судьбу и выйти замуж, незамужним девушкам желательно чаще брать в руки веник и наводить порядки в доме.

Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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