Как правильно мульчировать почву: лайфхаки для огородников

Неправильное мульчирование опилками может забрать из почвы полезные элементы. Важно правильно и заблаговременно подготовить мульчу для обработки растений.

Как мульчировать почву Фото: Unsplash

Как сделать, чтобы земля на участке долго оставалась влажной даже в летнюю жару? Как не допустить вымерзания культур в зимние холода? Как побороть сорняки на огороде? На эти и другие вопросы вы найдете ответы, прочитав наши лайфхаки.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Мульчирование опилками, т.е. покрывание земли слоем измельченной древесины – это один из способов, который помогает в уходе за растениями. Опилки хорошо удерживают влагу в почве, обеспечивают хорошую вентиляцию воздуха, сохраняют постоянную температуру, борются с сорняками и вредителями, подпитывают растения, а к тому же стоят недорого. Но в такой обработке есть свои нюансы.

Как проводить мульчирование опилками: лайфхаки

Лайфхак 1. Проверьте кислотность почвы

Прежде чем проводить мульчирование, обязательно проверьте кислотность грунта. Дело в том, что свежие опилки повышают кислотность почвы. При необходимости скорректируйте этот показатель внесением дополнительных компонентов.

Лайфхак 2. Подготовьте материал

Свежие и пустые опилки сами по себе не являются удобрением. Наоборот, они могут вбирать из почвы полезные элементы, тем самым обедняя ее. Опилками в чистом виде посыпают дорожки на участках и цветниках, проходы между грядками. Опилки для мульчи нужно подготовить.

Как мульчировать почву Фото: Pixabay

На пленку высыпают опилки, а сверху — кальциевую селитру из расчета 70–80 г на 1 ведро. Затем поливают водой, снова накрывают пленкой и оставляют на неделю. Таким образом, на опилках появляется достаточное количество микроорганизмов, чтобы перерабатывать дерево в органику. Также важно поддерживать высокую влажность и температуру выше +15°C.

Лайфхак 3. Когда готовить мульчу

Подготовка мульчи требует времени, поэтому лучше это делать осенью или весной в компостных ямах, чтобы она успела перегнить. В ямы слоями укладывают подготовленные опилки, навоз, ботву, скошенную траву, листья.

Лайфхак 4. Какие должны быть опилки

Опилки крупного размера перегнивают долго и забирают из почвы азот, который нужен им для процесса разложения. Кроме того, они образуют рыхлый и глубокий слой, который сложно уплотнять.

Слишком мелкие опилки не применяют, потому что они сбиваются в комочки и образуют на поверхности твердую корку.

Как мульчировать почву Фото: Pinterest

Древесина мягких лиственных пород перепревает за 10-15 месяцев, из хвойных – 2-3 года, при этом хвоя мешает развитию и патогенной, и полезной микрофлоры.

Многие растения любят измельченную древесину лиственных пород деревьев. При этом лучше не использовать дуб, тополь, грецкий орех, потому что они подавляют рост многих культур.

Нельзя для мульчи использовать отходы от ДСП.

Лайфхак 5. Как делать мульчирование

Весной мульчируют посевы однолетних культур сразу после их высадки, используя опилки лиственных деревьев, кроме дубовых. Корнеплоды (морковь, репу, чеснок) присыпают мульчей толщиной 3-4 см после прореживания, когда ботва растения достигает 5-7 см в высоту.

Как мульчировать почву Фото: Pinterest

Многолетние растения мульчируют после прогрева почвы. Малину, смородину, яблони, клубнику мульчируют весной до цветения. А вот летом их не мульчируют, потому что они не успевают подготовиться к зиме.

Растения в теплице лучше мульчировать весной, когда они начинают активно развиваться, смешав опилки с навозом, мочевиной. Это уменьшает норму полива и защищает корни от перегрева. Для выращивания помидоров и огурцов полезно использовать хвойные опилки слоем 5-7 см.

Лайфхак 6. Особенности мульчирования растений

Картофель после окучивания бороздки посыпают опилками, что помогает удержать влагу и не дает прорасти сорнякам.

Малина – после мульчирования корневая система может перезимовать без негативных последствий.

Огурцы – практикуется мульчирование древесной щепой мелкой фракции. Каждый куст посыпают по кругу, что защищает от вредителей. А хвойные опилки с азотным удобрением в основании огуречной грядки используются в качестве биотоплива.

Как мульчировать почву Фото: Pinterest

Виноград – крупные древесные стружки закладывают в посадочные лунки. Они действуют как теплоизолятор, защищая корни растений от холода.

Морковь предпочитает хвойные опилки, которые отгонят морковную муху.

Томаты, земляника, гортензия, розы, люпины также хорошо реагируют на процедуру мульчирования.

Ранее мы публиковали лайфхаки для огородников, как сделать, чтобы земля не прилипала к лопате.

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