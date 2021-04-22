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Как подписать рассаду – 10 лайфхаков для огорода

Сегодня, 16:57

Садовые маркеры можно сделать из любых подручных средств: яркие идеи с фото

Мало просто посадить огород, важно еще и не забыть, что где на нем растет. Ведь разные культуры всходят по-разному и требуют и индивидуального ухода. Чтобы ничего не перепутать и не забыть, предлагаем вам собственноручно изготовить садовые маркеры-напоминалки. Для этого вам пригодятся подручные средства – это экономно, красиво и весело.

А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Как сделать маркеры для огорода: идеи и лайфхаки

  • Лайфхак 1. Железная напоминалка

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

У таких хозяйственных садоводов ложки никогда не будут пустыми. Надписи на металл можно нарисовать, а можно наклеить.

  • Лайфхак 2. Деревянные ложки

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

Для огородных маркеров кроме ненужных железных можно использовать и деревянные ложки. На таких удобнее рисовать.

  • Лайфхак 3. Вилки

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

Ненужные в хозяйстве вилки тоже можно пустить в расход. А для безопасности наколите на них пробки и сделайте надписи.

  • Лайфхак 4. Тарелки

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

Раз уж в ход пошла посуда, не обходите вниманием тарелки – разовые, металлические или пластиковые. Ими можно "убить двух зайцев" сразу. Во-первых, напомнить себе про посадку. А во-вторых, если закрепить тарелки так, чтобы на ветру они шумели и тарахтели, то вы получите функциональные отпугиватели на огороде.

  • Лайфхак 5. Камешки

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

Подберите камешки, которые по форме будут похожи на высаженные овощи, раскрасьте их и сделайте надписи.

  • Лайфхак 6. Еще одни камешки

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

Камни можно оформить и по-другому: разве можно пройти мимо грядок с такими умильными рожицами без улыбки? Будьте готовы периодически пополнять свои запасы, потому что такие овощи понравятся и детям, и гостям.

  • Лайфхак 7. Творческий подход

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

Если под рукой не оказалось камней, сделайте овощи из пластилина или массы для лепки, причем вместе с ребенком. Насадите готовые фигурки на шпажки – на огороде их будет видно издалека. У кого морковки и помидоры больше похожи на оригинал?

  • Лайфхак 8. Пластиковые ярлычки

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

Можно изготовить огородные маркеры из пластиковых бутылок, покрашенных акриловыми красками или лаком. Такие таблички будут долговечными и не раскиснут от дождя и полива.

  • Лайфхак 9. Прищепки

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

Для креативного напоминания вам пригодятся прищепки. Распишите на них все свои овощи и прицепите на воткнутые в землю веточки.

  • Лайфхак 10. Цветные маркеры

Садовые маркеры своими руками
Садовые маркеры своими руками
Фото: Pinterest

Чтобы, выйдя в огород, каждый раз не вчитываться в надписи, можно не только подписать палочки, но и раскрасить их в разные цвета. Такие напоминалки будет видно даже издалека.

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