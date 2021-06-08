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Как отпугнуть насекомых народными средствами: лайфхаки

Сегодня, 19:56

От мух, комаров, мошек и прочих надоедливых насекомых можно избавиться без химии

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Unsplash

Радость от прихода лета и возможности провести время на природе часто омрачается надоедливыми насекомыми, которые так и норовят попить нашей кровушки или съесть наши запасы еды. Химии на них не напастись, но есть немало способов, которые безопасно и надежно помогут защититься или хотя бы на какое-то время избавиться от комаров, мух, слепней и мошек.

Life Сегодня расскажет, какие средства и естественные репелленты помогут в борьбе с насекомыми. Что-то есть у вас на кухне, а что-то растет в саду и на огороде. Узнайте, как этим эффективно пользоваться.

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Как отпугнуть насекомых народными средствами: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Дым

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Pixabay

Насекомые очень чувствительны к ароматам. Табачный дым, валериана или несколько капель камфоры над костром отпугнут мух и комаров от палатки и от вас.

  • Лайфхак 2. Ваниль

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Pixabay

Ваниль, ванилин, а также корица совсем не по нраву ни комарам, ни мошкам. Ее можно разбавить в воде или в детском креме и нанести на тело.

  • Лайфхак 3. Пырей

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Pixabay

Издавна для отпугивания комаров использовали сорняк – отвар корней пырея, которым можно сбрызнуть открытые участки кожи.

  • Лайфхак 4. Черемуха

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Pixabay

С успехом можно использовать измельченные свежие листья, цветки, а также ветки черемухи, базилика, бузины, помидоров – ни комары, ни мухи, ни мошки от них не в восторге.

  • Лайфхак 5. Аромамасла

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Pixabay

Кровопийцам совершенно не нравятся сильные запахи. Используйте для защиты масла базилика, аниса, лаванды, чайного дерева, эвкалипта, кедра, гвоздики, смазав кожу или капнув на источник огня.

  • Лайфхак 6. Хвоя

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Pixabay

Хвойный запах, а особенно можжевеловый – давний враг многих насекомых, которые стараются от него побыстрее ретироваться. Эффект усилит огонь – бросьте ветку в костер.

  • Лайфхак 7. Полынь

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Pixabay

Умывание отваром из корня полыни отобьет у вампиров желание к вам приближаться.

  • Лайфхак 8. Уксус

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Pixabay

На природе уксус не только пригодится в салате, но и отпугнет мух. Лучше всего оставьте емкость с уксусом открытой. А еще слабый уксусный раствор снимает зуд от укусов.

  • Лайфхак 9. Цитрус

Как отпугнуть насекомых
Как отпугнуть насекомых
Фото: Pixabay

Запах апельсина, лимона или лайма отпугнет непрошенных летающих гостей. А гвоздика усилит эффект.

Смотрите видео, как обезопасить себя и своих близких от укусов насекомых:

Ранее мы рассказывали, как защитить себя от укуса клеща: простые лайфхаки.

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