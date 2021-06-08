Как отпугнуть насекомых народными средствами: лайфхаки

От мух, комаров, мошек и прочих надоедливых насекомых можно избавиться без химии

Как отпугнуть насекомых Фото: Unsplash

Радость от прихода лета и возможности провести время на природе часто омрачается надоедливыми насекомыми, которые так и норовят попить нашей кровушки или съесть наши запасы еды. Химии на них не напастись, но есть немало способов, которые безопасно и надежно помогут защититься или хотя бы на какое-то время избавиться от комаров, мух, слепней и мошек.

Life Сегодня расскажет, какие средства и естественные репелленты помогут в борьбе с насекомыми. Что-то есть у вас на кухне, а что-то растет в саду и на огороде. Узнайте, как этим эффективно пользоваться.

Как отпугнуть насекомых народными средствами: лайфхаки

Лайфхак 1. Дым

Как отпугнуть насекомых Фото: Pixabay

Насекомые очень чувствительны к ароматам. Табачный дым, валериана или несколько капель камфоры над костром отпугнут мух и комаров от палатки и от вас.

Лайфхак 2. Ваниль

Как отпугнуть насекомых Фото: Pixabay

Ваниль, ванилин, а также корица совсем не по нраву ни комарам, ни мошкам. Ее можно разбавить в воде или в детском креме и нанести на тело.

Лайфхак 3. Пырей

Как отпугнуть насекомых Фото: Pixabay

Издавна для отпугивания комаров использовали сорняк – отвар корней пырея, которым можно сбрызнуть открытые участки кожи.

Лайфхак 4. Черемуха

Как отпугнуть насекомых Фото: Pixabay

С успехом можно использовать измельченные свежие листья, цветки, а также ветки черемухи, базилика, бузины, помидоров – ни комары, ни мухи, ни мошки от них не в восторге.

Лайфхак 5. Аромамасла

Как отпугнуть насекомых Фото: Pixabay

Кровопийцам совершенно не нравятся сильные запахи. Используйте для защиты масла базилика, аниса, лаванды, чайного дерева, эвкалипта, кедра, гвоздики, смазав кожу или капнув на источник огня.

Лайфхак 6. Хвоя

Как отпугнуть насекомых Фото: Pixabay

Хвойный запах, а особенно можжевеловый – давний враг многих насекомых, которые стараются от него побыстрее ретироваться. Эффект усилит огонь – бросьте ветку в костер.

Лайфхак 7. Полынь

Как отпугнуть насекомых Фото: Pixabay

Умывание отваром из корня полыни отобьет у вампиров желание к вам приближаться.

Лайфхак 8. Уксус

Как отпугнуть насекомых Фото: Pixabay

На природе уксус не только пригодится в салате, но и отпугнет мух. Лучше всего оставьте емкость с уксусом открытой. А еще слабый уксусный раствор снимает зуд от укусов.

Лайфхак 9. Цитрус

Как отпугнуть насекомых Фото: Pixabay

Запах апельсина, лимона или лайма отпугнет непрошенных летающих гостей. А гвоздика усилит эффект.

Смотрите видео, как обезопасить себя и своих близких от укусов насекомых:

Ранее мы рассказывали, как защитить себя от укуса клеща: простые лайфхаки.

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