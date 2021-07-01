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Как охладить дом в жару: экономные лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 июля, 13:38
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ТОП-3 эффективных и экономных методов, которые помогут вам охладить дом или квартиру даже в летнюю жару.
Как охладить дом в жару
Как охладить дом в жару / Фото: Unsplash

Лето удивляет резкой переменой погоды. Сначала заливали дожди и было холодно, а когда перевалило за экватор, пришла аномальная жара. Люди ищут эффективные методы охладиться, это касается и их домов, которые порой за день нагреваются до пятидесяти градусов по Цельсию.

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В "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали, могут ли быть действенные, а главное – эффективные аналоги кондиционерам.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Если еще 20 лет назад среднемесячная температура июня была 17,5 градусов, то сейчас – все 23! Вот почему количество проданных кондиционеров растет вместе со столбиком термометра. И тем самым мы загоняем себя в другую ловушку.

"Кондиционер является прибором, который использует много электрической энергии и создает определенный парадокс, когда мы сжигаем уголь на тепловых электростанциях для того, чтобы охладить свои дома, то есть мы дальше подогреваем атмосферу, которую пытаемся охладить", – отмечает эксперт по энергоэффективности Святослав Павлюк в эфире канала "Украина".

И выход есть! "Ранок з Україною" собрал ТОП-3 метода, которые помогут охладить воздух и сохранят ваши кошельки.

Как охладить дом в жару: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Светоотражающая фольга.

Как охладить дом в жару
Как охладить дом в жару / Фото: ТРК Україна

Главный секрет – клеить только те окна, которые выходят на солнце. И стоит это от 50 до 100 грн.

"Обычная алюминиевая фольга или пластиковая светоотражающая, которая клеится на окно, также будет давать эффект и поспособствует тому, что вам станет прохладнее, – отмечает эксперт. – Этот метод очень дешевый, но неэстетичный, хотя и достаточно эффективный за небольшие деньги".

  • Лайфхак 2. Влага.

Как охладить дом в жару
Как охладить дом в жару / Фото: ТРК Україна

Сейчас увлажнители стоят от 500 грн. И принцип работы их таков:

"Эти климатические машинки имеют очень ограниченный эффект. Это чисто физический процесс. Любая вода поглощает энергию, когда испаряется. Если вы будете распылять воду до состояния мелкой дисперсии – то за счет этого испарения она будет снижать температуру. Эффект небольшой, но он есть", – комментирует Святослав Павлюк в программе "Ранок з Україною".

  • Лайфхак 3. Тонированные окна.

Как охладить дом в жару
Как охладить дом в жару / Фото: ТРК Україна

Затонировать окно стоит около 200 грн. за метр погонный. Сэкономить можно, если делать все самостоятельно. К тому же можно воспользоваться обычной автомобильной тонировкой.

"Заклеивание окна светоотражающей или непрозрачной пленкой не дает перегрева помещения и будет эффективным", – рассказал эксперт.

Вот такие они – дешевые и эффективные аналоги кондиционера, которые помогут не только охладить дом, но и позаботятся о вашем кошельке.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Ранее мы делились полезными лайфхаками, как спастись от мошек.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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