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Как навести порядок в холодильнике: куда что ставить

Сегодня, 20:50

Узнайте, как правильно распределять продукты на полки в холодильнике

У каждой вещи в доме должно быть свое место. Тем более это правило касается продуктов. В этом случае они не потеряются в недрах холодильника, все поместится и разложится по полочкам, вы всегда найдете нужные пакеты и емкости и даже сумеете кое-что от кое-кого спрятать, но об этом позже.

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Как разложить все по полочкам в холодильнике: советы

  • Лайфхак 1. Правильно используйте зону свежести

Как навести порядок в холодильнике
Как навести порядок в холодильнике
Фото: Pinterest

Во многих современных моделях холодильника предусмотрена так называемая зона свежести, в которой поддерживаются специальные условия для хранения продуктов. К примеру, овощи, зелень и фрукты будут дольше сохранять свою свежесть, вкус, запах и полезные свойства. Это может быть зона с высоким или, наоборот, низким уровнем влажности, которая лучше подходит для рыбы, птицы, мяса, молочки. При этом продукты в таких местах могут быть без упаковки.

  • Лайфхак 2. Как хранить габаритные продукты

Если вам нужно разово спрятать в холодильник высокую емкость или большой пакет, специально вытаскивать ради этого лишнюю ценную полку не нужно. В холодильнике есть специальная раскладная полка для того, чтобы можно было ставить негабаритные продукты. И если это явление не частое, то вы сэкономите место.

  • Лайфхак 3. Не игнорируйте контейнеры

Как навести порядок в холодильнике
Как навести порядок в холодильнике
Фото: Pinterest

На первый взгляд, кажется, что лишние ящики в холодильнике отнимают пространство, которое можно было бы использовать под продукты. На самом деле такое тематическое структурирование зон поможет вам лучше в них ориентироваться и раскладывать так, чтобы легко все находить. Выдвинув из холодильника контейнер, из него легче достать нужный продукт, чем перерывать целую полку.

  • Лайфхак 4. Пишите даты и названия

Что и когда попало в холодильник? Так вам будет гораздо легче контролировать свежесть продуктов, особенно тех, которые лежат без заводской упаковки. А еще подписывайте, какую банку когда открыли. Исходя из дат, можно выделить специальный контейнер для того, что нужно съесть в первую очередь. Так вы ничего не забудете.

  • Лайфхак 5. Бутылкам не обязательно стоять

Как навести порядок в холодильнике
Как навести порядок в холодильнике
Фото: Pinterest

Обычно напитки из-за своих габаритов занимают много места на полках. Рациональнее применять не вертикальный, а горизонтальный способ хранения бутылок. Для этого есть специальные приспособления, к примеру, полки-гирлянды для бутылок.

  • Лайфхак 6. Как замораживать продукты

Как навести порядок в холодильнике
Как навести порядок в холодильнике
Фото: Pinterest

Самый удобный способ – порционно. Тогда удобно взять нужное количество продукта, не размораживая остальное. Любите заготавливать витамины в большом количестве? Тогда вам полезно использовать специальный поднос для заморозки. В нем ягоды, грибы и фрукты не примерзают друг к другу после заморозки и сохраняют свою форму, что поможет в дальнейшем разделить их на порции для хранения.

  • Лайфхак 7. Как спрятать вкусняшки от детей

В идеальном порядке есть свой недостаток. Если у вас капризный ребенок, который не хочет есть полезные продукты, то, открыв дверцу холодильника, он сразу может обнаружить то, что ему не предназначается. Ведь все на виду. Для такого случая приобретите непрозрачный контейнер или упаковку-обманку, на которой будет изображена, к примеру, молочка или морковка, а на самом деле вы туда припрячете конфеты или сосиски.

Ранее мы рассказывали, как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось: 10 простых правил.

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