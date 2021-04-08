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Как легко почистить ковер без химии: полезные лайфхаки

Сегодня, 17:53

Ковер можно качественно почистить дома подручными средствами

Ковер в доме, несмотря на все свои удобства, красоту и привлекательность, периодически требует серьезной чистки. Эта процедура омрачает настроение многим хозяевам или же существенно опустошает кошелек. Как эффективно и легко почистить ковер в условиях квартиры? Можно ли привести в порядок ковер дома без использования сильнодействующих химических средств, чтобы они в дальнейшем не попадали в воздух и на кожу? Читайте наши лайфхаки.

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Как можно легко почистить ковер: полезные советы

  • Лайфхак 1. Профилактика

Своевременный уход за ковром значительно упрощает его чистку в дальнейшем. Проще не допускать серьезных загрязнений и износа, чем потом с этим безуспешно бороться. А потому соблюдайте простые правила:

  1. Оптимально пылесосить ковер не реже 1 раза в неделю, влажную чистку ковра делать не чаще 1 раза в 3 месяца, глубокую чистку ковра желательно делать 1 раз в год.
  2. Большая влажность в доме плохо влияет на внешний вид и запах ковра. Также не стелите ковер на мокрый пол, дождитесь полного высыхания.
  3. Пятна на ковре старайтесь выводить сразу, иначе они глубоко въедаются.
  4. Периодически меняйте положение ковра, чтобы он изнашивался и протирался равномерно.
  5. Когда чистите ковер, лучше не тереть против ворса, потому что от таких заломов он быстрее износится.
  6. Перед серьезной чисткой ковра не забудьте предварительно пропылесосить, чтобы убрать мусор и пыль.
  7. Сильнодействующая химия вместо пользы может навредить коврам из натуральных материалов, так что лучше применять проверенные народные методы.
  • Лайфхак 2. Сухая чистка

Как почистить ковер
Как почистить ковер
Фото: Pinterest

Для сухой чистки ковра смешайте в равной пропорции соду и соль. Посыпьте и вотрите в ковер, особое внимание уделяя пятнам. Оставьте на 30 минут или на пару часов. Затем хорошенько пропылесосьте ковер и пол под ним. Такая смесь хорошо абсорбирует грязь и убирает неприятные запахи.

  • Лайфхак 3. Влажная чистка

Как почистить ковер
Как почистить ковер
Фото: Pinterest

Для быстрой чистки ковра можно воспользоваться нашатырем. Он хорошо справляется с застаревшей грязью и пятнами. Разведите 10 мл нашатырного спирта в 0,5 л воды. С помощью распылителя обрызгайте ковер. Потрите мягкой щеткой или губкой и оставьте, чтобы ковер высох. Затем все пропылесосьте. Процедуру лучше проводить при открытом окне, чтобы меньше действовал запах.

  • Лайфхак 4. Пенная чистка

Как почистить ковер
Как почистить ковер
Фото: Pinterest

  1. Возьмите пол-литра теплой воды, добавьте туда 1 ст. ложку пищевой соды, 4 ст. ложки 9%-го уксуса, 2 ст. ложки моющего средства. Хорошенько перемешайте компоненты до однородности.
  2. При помощи губки взбейте средство в пену и нанесите на ковер круговыми движениями.
  3. Затем щеткой средней жесткости почистите ковер и поднимите ворс.
  4. Снова нанесите губкой пену на ковер и оставьте на полчаса, чтобы чистящее средство начало работать.
  5. На втором этапе чистки в стакан воды влейте 4 ст. ложки 9%-го уксуса и нанесите губкой жидкость на ковер. Реакция соды с уксусом даст пену, которая вытолкнет грязь из ковра на поверхность. Теперь наберите тазик теплой воды и влажной тряпкой снимите пену с ковра.
  6. Дайте ковру полностью просохнуть и пропылесосьте, чтобы убрать остатки грязи и средства.

Ранее мы публиковали доступные лайфхаки, как чистить кожаный диван.

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