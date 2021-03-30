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Как избавиться от запаха в холодильнике: 3 проверенных средства

Сегодня, 19:06

Эти простые лайфхаки помогут восстановить нормальный запах в холодильнике

Открыли холодильник, а оттуда потянуло так, что продукты брать аппетит пропал? Хотя вы совсем недавно наводили порядки и протирали полочки. Что делать в этом случае, и как можно исправить ситуацию, читайте в нашей статье.

Неприятный специфический запах в холодильнике может появиться по разным причинам – от застаревших продуктов до неисправности в системе вентиляции агрегата. Не пугайтесь, его совсем несложно вывести даже самыми простыми народными средствами. Но не забудьте заодно ликвидировать источник и при необходимости починить технику.

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  • Лайфхак 1. Уксус

Как избавиться от запаха в холодильнике
Как избавиться от запаха в холодильнике
Как избавиться от запаха в холодильнике
Фото: Pinterest

Возьмите обыкновенный 9%-й уксус, разведите наполовину с водой, обильно смочите салфетку и протрите стенки и полочки холодильника. Запах вскоре уйдет, и можете заселять полочки продуктами.

  • Лайфхак 2. Сода

Как избавиться от запаха в холодильнике
Как избавиться от запаха в холодильнике
Как избавиться от запаха в холодильнике
Фото: Pinterest

Разведите соду в теплой воде и также протрите все внутри холодильника. Имейте в виду, что остатки соды убрать сложнее, чем уксус, потому что на стенках могут остаться нерастворенные крупинки. Но средство работает отлично.

  • Лайфхак 3. Древесный уголь

Как избавиться от запаха в холодильнике
Как избавиться от запаха в холодильнике
Как избавиться от запаха в холодильнике
Фото: Pinterest

Это народное средство – отличный адсорбент. У него более длительный срок действия, но он также надежно устраняет неприятный запах. Подойдет как древесный, так и аптечный активированный уголь. На блюдцах или на салфетках разложите уголь по полочкам, чтобы вокруг него циркулировал воздух. Через какое-то время запах уйдет.

Ранее мы публиковали проверенные способы, как почистить утюг в домашних условиях.

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