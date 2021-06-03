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Как избавиться от одуванчиков на участке: надежные лайфхаки

Сегодня, 19:43

Эти нарядные цветы – настоящий бич для огородников

Как бороться с одуванчиками
Как бороться с одуванчиками
Фото: Unsplash

Одуванчики при всей своей известной пользе и красоте представляют собой серьезную проблему, когда дело касается высадки огорода. Они распространяются с неимоверной скоростью и забивают рост других растений. И если вы не собираетесь выращивать плантацию для производства вина из одуванчиков, придется изрядно попотеть, чтобы убрать этот сорняк с участка.

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Как избавиться от одуванчиков: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Не пропустите время

Как убрать одуванчики
Как убрать одуванчики
Фото: Unsplash

Одуванчики представляют реальную угрозу в период цветения, точнее – созревания семян. Как только на них появляются белые пушистые головки, семена моментально разносит ветер, и борьба с ними усложняется в разы. А потому убирать одуванчики нужно, как только вы заметили желтые цветки на участке.

  • Лайфхак 2. Регулярно скашивайте плантацию

Как убрать одуванчики
Как убрать одуванчики
Фото: Pinterest

В период активного цветения и роста одуванчиков, регулярно скашивайте газон, оставляя высоту травы не более 6-8 см. Удаляя стебли и цветки, вы не допустите появления и распространения семян.

  • Лайфхак 3. Как удалить одуванчики с корнем

Как убрать одуванчики
Как убрать одуванчики
Фото: Pinterest

Вырвать сорняк с корнем – более надежный способ избавиться от него. Однако корень у этого растения длинный и ломкий. Кроме того, одуванчик способен возродиться даже из маленького отростка, оставшегося в земле. Хорошенько увлажните землю, если она сухая – так будет легче полностью выдернуть даже длинный корешок.

  • Лайфхак 4. Одуванчики гибнут от кипятка

Как бороться с сорняками
Как бороться с сорняками
Фото: Pinterest

Сорняки можно ошпарить кипятком – это надежный способ борьбы с нежелательной растительностью. Однако имейте в виду, что от кипятка погибнут и другие растения, а также живность на участке.

  • Лайфхак 5. От одуванчиков избавит уксус

Как убрать одуванчики
Как убрать одуванчики
Фото: Pinterest

Можно опрыскивать участок разбавленным уксусом. Однако этот способ также небезопасен для соседних полезных растений. Его целесообразнее применять в сочетании с прополкой. Также кислой жидкостью можно залить лунки, образовавшиеся от сорняков, чтобы убрать оставшиеся корни.

  • Лайфхак 6. Одуванчики не любят соль

Раки любят родные специи, поэтому часто выбирают соль
Раки любят родные специи, поэтому часто выбирают соль
Фото: Pinterest

Также точечно можно посыпать растения солью, при этом не задевая соседние растения. Этот метод применим на дорожках и в местах, где больше ничего не планируется выращивать. Зато обезопасит от семян одуванчиков.

Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:

Ранее мы рассказывали, как избавиться от сорняков: ТОП-8 лайфхаков.

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