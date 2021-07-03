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Как использовать старую обувь: 8 креативных лайфхаков с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 июля, 10:25
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Украшение, органайзер, ваза, горшок и даже скворечник – что еще полезного и нужного можно сделать из старой обуви, которую жалко выбросить.
Что сделать из обуви
Что сделать из обуви / Фото: Сегодня

Если обувь безнадежно испорчена, восстановить и реанимировать любимые туфли по каким-то причинам уже не получается, ей можно найти достойное применение в быту и интерьере.

Смотрите наши лайфхаки, вдохновляйтесь идеями для хенд-мейда и создавайте интересные поделки из старых башмаков.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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Что можно сделать из старой обуви: креативные лайфхаки

  • Лайфхак 1. Винтажная вещица

Что сделать из обуви
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Первое, что приходит на ум – использовать изящные женские туфельки как декор. Есть масса идей для винтажных композиций с цветами, а еще бантиками, рюшиками, оборочками, блестками, пуговками, бусинками. Включайте фантазию!

  • Лайфхак 2. Органайзер

Что сделать из обуви
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Любимая обувь еще послужит вам в качестве подставки для украшений. Скатайте из поролона несколько валиков и плотно вставьте их параллельно друг другу в туфлю. Теперь тут можно хранить кольца и другую бижутерию.

  • Лайфхак 3. Игольница

Что сделать из обуви
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Детские пинетки дороги как память, с ними нет сил расстаться? И не надо – превратите их в милые игольницы и булавочницы.

  • Лайфхак 4. Подставка под телефон

Что сделать из обуви
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Каких только нет подставок под мобильный! Почему бы вам не сделать удобный и практичный держатель, приспособив под него модную туфлю на высоком каблуке?

  • Лайфхак 5. Клумба

Что сделать из обуви
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Ненужные ботинки послужат вам на даче. Из них получается прикольный декор для клумбы. Расположите на дорожке башмаки и посадите в них цветы.

  • Лайфхак 6. Скворечник

Что сделать из обуви
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Птицы будут вам благодарны за такой надежный, прочный, мягкий и комфортный домик. Главное, продумайте, чтобы туда не добрались кошки.

  • Лайфхак 7. Цветочный горшок

Что сделать из обуви
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

А в женской туфельке прекрасно будут себя чувствовать суккуленты и другие мелкие цветы. Такую красоту можно поставить в доме на полочке или на рабочем столе.

  • Лайфхак 8. Ваза

Что сделать из обуви
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Совершенно надежный, непромокаемый и креативный вариант вазы для пышного живого букета получится из резиновых сапожек.

Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы новая обувь не натирала ноги: 7 полезных советов.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

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