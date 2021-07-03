Как использовать старую обувь: 8 креативных лайфхаков с фото

Украшение, органайзер, ваза, горшок и даже скворечник – что еще полезного и нужного можно сделать из старой обуви, которую жалко выбросить.

Что сделать из обуви / Фото: Сегодня

Если обувь безнадежно испорчена, восстановить и реанимировать любимые туфли по каким-то причинам уже не получается, ей можно найти достойное применение в быту и интерьере.

Смотрите наши лайфхаки, вдохновляйтесь идеями для хенд-мейда и создавайте интересные поделки из старых башмаков.

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Что можно сделать из старой обуви: креативные лайфхаки

Лайфхак 1. Винтажная вещица

Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Первое, что приходит на ум – использовать изящные женские туфельки как декор. Есть масса идей для винтажных композиций с цветами, а еще бантиками, рюшиками, оборочками, блестками, пуговками, бусинками. Включайте фантазию!

Лайфхак 2. Органайзер

Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Любимая обувь еще послужит вам в качестве подставки для украшений. Скатайте из поролона несколько валиков и плотно вставьте их параллельно друг другу в туфлю. Теперь тут можно хранить кольца и другую бижутерию.

Лайфхак 3. Игольница

Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Детские пинетки дороги как память, с ними нет сил расстаться? И не надо – превратите их в милые игольницы и булавочницы.

Лайфхак 4. Подставка под телефон

Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Каких только нет подставок под мобильный! Почему бы вам не сделать удобный и практичный держатель, приспособив под него модную туфлю на высоком каблуке?

Лайфхак 5. Клумба

Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Ненужные ботинки послужат вам на даче. Из них получается прикольный декор для клумбы. Расположите на дорожке башмаки и посадите в них цветы.

Лайфхак 6. Скворечник

Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Птицы будут вам благодарны за такой надежный, прочный, мягкий и комфортный домик. Главное, продумайте, чтобы туда не добрались кошки.

Лайфхак 7. Цветочный горшок

Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

А в женской туфельке прекрасно будут себя чувствовать суккуленты и другие мелкие цветы. Такую красоту можно поставить в доме на полочке или на рабочем столе.

Лайфхак 8. Ваза

Что сделать из обуви / Фото: Pinterest

Совершенно надежный, непромокаемый и креативный вариант вазы для пышного живого букета получится из резиновых сапожек.

Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:

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