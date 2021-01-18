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Как и когда святить воду на Крещение Гоcподне-2021

Сегодня, 15:51

Верующие наделяют крещенскую воду чудодейственной силой

Святая вода — это специальное название воды в церквях, освященной в храме во время чина водоосвящения, например на Крещение Господне 19 января. Применение освященной воды в христианстве восходит ко II веку.

Крещение 19 января: как и когда святить воду
Крещение 19 января: как и когда святить воду
Фото: Depositphotos

В православной церкви используется несколько различных чинов водоосвящения. Например, Великое освящение совершается в Крещенский сочельник, 18 января, накануне праздника Крещения Господня, и на следующий день.

В день Богоявления освящение воды может совершаться с торжественным крестным ходом к водоему, известным под названием "хода на Иордан". В течение этих двух дней водосвятный молебен может быть отслужен неограниченное количество раз.

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Такая вода называется Великая агиасма (святыня – ред.). Наиболее раннее сообщение о богоявленской святой воде содержится в одной из проповедей Иоанна Златоуста.

Как и когда святить воду на Крещение Господне

Освящение воды совершается одинаково и 18, и 19 января. Поэтому нет разницы, когда вы возьмете воду — 18 или 19 января, и та и другая вода является крещенской.

Взять воду можно в храме после службы, также для освящения можно принести свою воду, но помните, что это должна быть обычная чистая вода, а не минеральная и не газированная.

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В храмах во время праздника совершаются особые молитвы о ниспослании воде благодатной силы, после чего священник троекратно погружает в воду крест.

Важно понимать, что вода освящается не потому, что в нее погружается крест. Вода освящается потому, что ее однажды освятил Христос в Своем крещении, и, в ответ на молитвы Церкви, продолжает делать это, посылая Святого Духа. Вода становится святой потому, что во время молитвы в церкви с ней соединяется Божия благодать.

Использование святой воды

В православии святая вода хранится верующими дома возле икон и употребляется в случае нужды: её выпивают (иногда вместе с приятием просфорки) натощак, ею окропляют жилище и предметы с чтением специальной молитвы:

"Господи, боже мой, да будет дар Твой святой и святая Твоя вода в оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию твоими молитвами, Пречистая твоей Матери и всех святых твоих. Аминь".

Не стоит считать, что автоматическое потребление святой воды принесет пользу. Нельзя использовать святую воду как "средство" от проблем и сглаза. Недостаточно и одних слов молитвы, если человек произносит их без веры, как заклинания. Только вера во Христа делает человека способным принять благодать, сообщаемую любой святыне, в том числе и святой воде.

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Иоанн Златоуст писал, что святая вода имеет свойство сохранять свежесть в течение длительного времени. В случае "зацветания" святой воды, по церковным канонам, ее нужно вылить в сухой колодец при храме, или в проточную реку, или в лесу под дерево, а сосуд, в котором она хранилась, больше не пускать в бытовое употребление.

Небольшое ее количество можно добавлять в обычную воду, и та получит чудодейственные свойства для верующих. Поэтому не стоит нести из церкви крещенскую воду в огромных количествах. Считается по традиции, что одна капля святой воды может освятить целое море.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в январе 2021 года в Украине.

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