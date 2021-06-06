Как быстро высушить вещи: полезные лайфхаки для хозяек

Экстренно высушить постиранную одежду можно даже за 5 минут

Как быстро высушить вещи Фото: Unsplash

Ранее мы уже рассказывали, как правильно сушить белье после стирки, чтобы вещи сохли быстро, приятно пахли, красиво выглядели и даже не нуждались в глажке. Но бывают ситуации, когда очень-очень нужно, чтобы блузка, юбка или носки высохли как можно быстрее. Наши маленькие хитрости помогут вам высушить одежду за считаные минуты.

Спешите на свидание, а любимую блузку забыли вовремя постирать, и теперь она мокрая. В офисе пролили кофе на юбку, и приходится застирывать, а сидеть с мокрым пятном не эстетично. В гостях выяснилось, что ребенок промочил ноги, и сухих носков с собой нет. Да и просто не хочется, чтобы белье долго болталось на веревке. Читайте наши лайфхаки, как можно побыстрее высушить вещи.

Как быстро высушить вещи: лайфхаки

Лайфхак 1. Меньше слоев и складок

Как быстро высушить вещи Фото: Unsplash

Начнем с естественной сушки белья. Доставая белье из стиральной машины, встряхните каждую вещь резко и до хлопка, чтобы распрямить все складки ткани. А вешая на веревку, старайтесь сделать как можно меньше слоев и распределяйте вещи свободнее, чтобы было больше доступа воздуху – так они будут сохнуть гораздо быстрее.

Лайфхак 2. Больше воздуха

Как быстро высушить вещи Фото: Unsplash

Футболку, свитер, платье, брюки обязательно расправьте снизу так, чтобы внутри образовалась воздушная прослойка, а мокрая ткань не слипалась – опять же, чтобы было меньше слоев и больше воздуха. Не забывайте регулярно переворачивать и встряхивать вещи.

Лайфхак 3. Утюг в помощь

Как быстро высушить вещи Фото: Unsplash

Мокрую одежду можно быстрее высушить с помощью утюга. Постелите на доску полотенце и прогладьте вещь с изнаночной стороны. Также желательно это делать через проутюжку – светлую хлопчатобумажную ткань, которая возьмет часть влаги на себя и обезопасит вашу вещь от возможных дефектов. Повесьте одежду на плечики, а через 10 минут повторите процедуру. Будьте аккуратны с синтетикой, шерстью и шелком – в мокром виде такая ткань под утюгом может повести себя непредсказуемо.

Лайфхак 4. Спасет полотенце

Как быстро высушить вещи Фото: Unsplash

Влажную постиранную вещь разложите на сухом махровом полотенце, скатайте его в рулон и хорошенько отожмите. Полотенце впитает часть воды, и вещь станет менее влажной. Далее можно сушить ее обычным способом на веревке или под утюгом. Этот же метод можно практиковать в стиральной машине: после отжима снова запустить последний режим, поместив в барабан пару сухих махровых полотенец.

Лайфхак 5. Сделайте ветер

Как быстро высушить вещи

Подобно волосам после мытья, мокрую вещь можно быстрее высушить феном или тепловентилятором. Повесьте одежду на вешалку, зафиксируйте ее на веревке, дверце шкафа или спинке стула. Включите фен и направьте поток теплого воздуха на одежду со всех сторон, располагая его на расстоянии полуметра. Дайте вещи пятиминутку для отдыха, а затем повторите процедуру.

Смотрите видеолайфхак: как с помощью веревки определить, хороша ли ваша фигура:

Ранее мы рассказывали, как сделать мешок для стирки обуви своими руками.

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