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Как быстро узнать состав почвы на участке: природный лайфхак

Сегодня, 20:59

По растениям на участке можно определить его состав и что лучше высаживать

Как определить состав почвы
Как определить состав почвы
Фото: Unsplash

Лишь взглянув на участок, поросший растениями, можно с высокой степенью точности определить, из чего она состоит, какой здесь грунт и чего в ней больше – глины, песка или известняка. Подробнее читайте в нашей статье.

Ранее мы уже рассказывали о растениях-помощниках, с которыми легко можно определить кислотность почвы. Также существуют растения-индикаторы влажности земли. Сегодня дадим вам подсказку, какие растения могут без труда указать на механический состав грунта, чтобы впоследствии не промахнуться с высадкой огородных культур, уходом за ними и поливом.

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Как определить состав почвы: лайфхак

Эта характеристика очень важна для садоводов и огородников. Частицы различных пород, их концентрация и размеры определяют состав грунта. От изначального состава впоследствии будет зависеть, как правильно организовать полив, насколько часто придется рыхлить землю, нужно ли делать мульчирование и т.д.

Лайфхак: чтобы определить состав почвы, обратите внимание на растения-индикаторы.

Растения-индикаторы
Растения-индикаторы
Фото: Pinterest

  • На песчаных почвах обычно растут сосны, вереск, мак дикий, коровяк, звездчатка, молочай.
  • Глинистую почву выбирают бодяк, мята полевая, хвощ, подорожник, лапчатка гусиная, осот, мать-и-мачеха, одуванчик.
  • Если в грунте много известняка , его облюбуют люцерна, лютик, мать-и-мачеха, льнянка, прострел.

Впоследствии на участок, в зависимости от состава грунта лучше высаживать:

  • на песчаную почву – бобовые, редис, картофель, морковь, землянику, малину, смородину, грушу, абрикос, а также можжевельник, барбарис, боярышник, барвинок, арабис, гелиантемум;
  • на глинистую почву – различные виды хост и роз, кизильник, бузину, томат, лук, свеклу, яблоню.
  • на известковую почву – фруктовые деревья и ягодные кустарники, бузину, кизил, барбарис, смородину, облепиху, боярышник.

Ранее мы рассказывали, как вообще не допустить появление сорняков.

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