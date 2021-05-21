Как быстро узнать состав почвы на участке: природный лайфхак

По растениям на участке можно определить его состав и что лучше высаживать

Как определить состав почвы Фото: Unsplash

Лишь взглянув на участок, поросший растениями, можно с высокой степенью точности определить, из чего она состоит, какой здесь грунт и чего в ней больше – глины, песка или известняка. Подробнее читайте в нашей статье.

Ранее мы уже рассказывали о растениях-помощниках, с которыми легко можно определить кислотность почвы. Также существуют растения-индикаторы влажности земли. Сегодня дадим вам подсказку, какие растения могут без труда указать на механический состав грунта, чтобы впоследствии не промахнуться с высадкой огородных культур, уходом за ними и поливом.

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Как определить состав почвы: лайфхак

Эта характеристика очень важна для садоводов и огородников. Частицы различных пород, их концентрация и размеры определяют состав грунта. От изначального состава впоследствии будет зависеть, как правильно организовать полив, насколько часто придется рыхлить землю, нужно ли делать мульчирование и т.д.

Лайфхак: чтобы определить состав почвы, обратите внимание на растения-индикаторы.

Растения-индикаторы Фото: Pinterest

На песчаных почвах обычно растут сосны, вереск, мак дикий, коровяк, звездчатка, молочай.

обычно растут сосны, вереск, мак дикий, коровяк, звездчатка, молочай. Глинистую почву выбирают бодяк, мята полевая, хвощ, подорожник, лапчатка гусиная, осот, мать-и-мачеха, одуванчик.

выбирают бодяк, мята полевая, хвощ, подорожник, лапчатка гусиная, осот, мать-и-мачеха, одуванчик. Если в грунте много известняка , его облюбуют люцерна, лютик, мать-и-мачеха, льнянка, прострел.

Впоследствии на участок, в зависимости от состава грунта лучше высаживать:

на песчаную почву – бобовые, редис, картофель, морковь, землянику, малину, смородину, грушу, абрикос, а также можжевельник, барбарис, боярышник, барвинок, арабис, гелиантемум;

– бобовые, редис, картофель, морковь, землянику, малину, смородину, грушу, абрикос, а также можжевельник, барбарис, боярышник, барвинок, арабис, гелиантемум; на глинистую почву – различные виды хост и роз, кизильник, бузину, томат, лук, свеклу, яблоню.

– различные виды хост и роз, кизильник, бузину, томат, лук, свеклу, яблоню. на известковую почву – фруктовые деревья и ягодные кустарники, бузину, кизил, барбарис, смородину, облепиху, боярышник.

Ранее мы рассказывали, как вообще не допустить появление сорняков.

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