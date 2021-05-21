Как быстро узнать состав почвы на участке: природный лайфхак
По растениям на участке можно определить его состав и что лучше высаживать
Лишь взглянув на участок, поросший растениями, можно с высокой степенью точности определить, из чего она состоит, какой здесь грунт и чего в ней больше – глины, песка или известняка. Подробнее читайте в нашей статье.
Ранее мы уже рассказывали о растениях-помощниках, с которыми легко можно определить кислотность почвы. Также существуют растения-индикаторы влажности земли. Сегодня дадим вам подсказку, какие растения могут без труда указать на механический состав грунта, чтобы впоследствии не промахнуться с высадкой огородных культур, уходом за ними и поливом.
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Эта характеристика очень важна для садоводов и огородников. Частицы различных пород, их концентрация и размеры определяют состав грунта. От изначального состава впоследствии будет зависеть, как правильно организовать полив, насколько часто придется рыхлить землю, нужно ли делать мульчирование и т.д.
Лайфхак: чтобы определить состав почвы, обратите внимание на растения-индикаторы.
- На песчаных почвах обычно растут сосны, вереск, мак дикий, коровяк, звездчатка, молочай.
- Глинистую почву выбирают бодяк, мята полевая, хвощ, подорожник, лапчатка гусиная, осот, мать-и-мачеха, одуванчик.
- Если в грунте много известняка , его облюбуют люцерна, лютик, мать-и-мачеха, льнянка, прострел.
Впоследствии на участок, в зависимости от состава грунта лучше высаживать:
- на песчаную почву – бобовые, редис, картофель, морковь, землянику, малину, смородину, грушу, абрикос, а также можжевельник, барбарис, боярышник, барвинок, арабис, гелиантемум;
- на глинистую почву – различные виды хост и роз, кизильник, бузину, томат, лук, свеклу, яблоню.
- на известковую почву – фруктовые деревья и ягодные кустарники, бузину, кизил, барбарис, смородину, облепиху, боярышник.
Ранее мы рассказывали, как вообще не допустить появление сорняков.
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