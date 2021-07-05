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Ивана Купала 2021: как сплести венок из живых цветов и травы

5 июля, 19:05
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Традиционно венок на голову плетут из полевых цветов, травы Иван-да-Марья, богородицкой травы, медвежьего уха и лопуха
Венок-оберег на Ивана Купала
Венок-оберег на Ивана Купала / Фото: Pixabay

В Украине близится романтический и в то же время мистический праздник – Ивана Купала-2021. Этот славянский праздник богат обрядами и традициями. Пожалуй, самым популярным является сбор трав для плетения венка и спускания его в воду в ночь на Ивана Купала.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Чтобы пустить венок и таким образом погадать на суженого-ряженого, изначально необходимо позаботиться о том, чтобы сплести такой атрибут праздника своими руками из живых цветов. На Ивана Купала традиционно плели венок из травы Иван-да-Марья, богородицкой травы, медвежьего уха и лопуха.

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В наше время веночки больше плетут для приобщения к летней красоте праздника, не соблюдая состава трав. Конечно, венок на Ивана Купала можно купить, но лучше сделать своими руками.

Как сплести венок на Ивана Купала своими руками

Как сплести венок
Как сплести венок / Фото: Pinterest

  1. Чтобы сплести венок на Ивана Купала, вам понадобятся свежие цветы с длинными и гибкими стеблями. Это могут быть ромашки, одуванчики, васильки или клевер.
  2. Не стоит обрывать листья – они придадут венку объем. Очень красиво в венке смотрятся ягоды.
  3. Складываем вместе два стебля цветка или соединяем в пучок несколько самых крупных цветков.
  4. Берем следующий цветок, обматываем вокруг первых его стебель.
  5. Каждый следующий цветок вплетаем плотнее, ближе к предыдущим. Продолжаем добавлять цветы и ягоды, пока венок не подойдет по обхвату головы.
  6. Соединяем концы венка вместе. Вплетаем все окончания стеблей в основание венка.
  7. Можно связать место соединения травой или лентой.

Как сплести венок
Как сплести венок / Фото: Pinterest

Во время празднования Ивана Купала, девушки опускали венки в воду и смотрели что с ним будет: если он потонет – девушка не выйдет замуж в этом году; если отплыл от берега – жених ходит совсем близко.

Смотрите видео, как плести венок, и о других традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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