Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Events

Именины в июле-2021: кто и когда отмечает день ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
2 июля, 11:21
Копировать ссылку
Чаще других именины в середине лета-2021 будут отмечать Иван, Петр и Павел, а вот больше всего именинников будет 13 июля.
С именинами
С именинами / Фото: Pexels

Кто празднует именины в июле 2021 года? Кого и когда нужно поздравлять с днем ангела в разгар лета? У кого намечается очередной семейный праздник, помимо дня рождения? Читайте подробный календарь именин на июль-2021 и адресуйте наилучшие поздравления с днем ангела родным, друзьям, любимым и близким людям, а также знакомым, коллегам, сослуживцам, однокурсникам и одноклассникам.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Чаще всего имена людям дают по святкам – церковному календарю почитания святых мучеников. К какому дню ближе всего дата рождения ребенка, имя того святого и выбирают. Так человек получает своего ангела-хранителя, который оберегает его в течение всей жизни. Примечательно, что день ангела у каждого человека может быть несколько раз в год в отличие от дня рождения.

Предлагаем вашему вниманию подробный календарь именин на каждый день июля 2021.

Именины в июле-2021

1 июля – Александр, Василий, Виктор, Леонтий.

2 июля – Иван, Мария.

3 июля – Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Елисей, Иван, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, Римма, Фома.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest

4 июля – Алексий, Анастасия, Антоний, Василиса, Георгий, Иван, Иона, Юлий, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор.

5 июля – Василий, Геннадий, Юлиана.

Читайте также:

6 июля – Агриппина, Александр, Алексий, Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, Петр, Федор.

7 июля – Иван в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также Антоний, Иаков, Никита.

8 июля – Петр и Феврония в честь благоверного князя Петра и княгини Февронии а также Василий, Дионисий, Евфросиния, Константин, Николай, Никон, Прокопий, Семен, Федор, Федора.

9 июля – Георгий, Давид, Дионисий, Иван, Павел, Тихон.

10 июля – Амвросий, Георгий, Иванна, Мартин, Самсон.

11 июля – Кир и Иван в честь святых врачей-бессребренников, а также Сергий и Герман в память основателей Валаамского монастыря, и Павел.

12 июля – Павел и Петр в память первоверховных апостолов.

13 июля – Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Иаков, Иван, Иона, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп, Фома.

14 июля – Косма и Дамиан в честь святых врачей-бессребренников, а также Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Иван, Константин, Лев, Никодим, Петр.

Читайте также:

15 июля – Фотий.

16 июля – Александр, Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк, Никодим, Филипп.

17 июля – Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия в память царственных страстотерпцев, а также: Андрей, Ефим, Марфа, Федор, Федот.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest

18 июля – Сергей в честь игумена Сергия Радонежского, а также Варвара и Елизавета в память преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, а еще Анна и Афанасий.

19 июля – Антоний, Валентин, Василий, Иннокентий, Исидор, Юлиана, Лукиан, Марфа.

20 июля – Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.

21 июля – Прокопий.

22 июля – Кирилл, Панкратий, Федор.

23 июля – Александр, Антоний, Аполлоний, Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, Петр, Стефан.

С Днем ангела
С Днем ангела / Фото: Pinterest

24 июля – Ольга и Елена в честь равноапостольной великой княгини Ольги, во крещении Елены, первой христианской правительницы Киевской Руси, а также Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим.

25 июля – Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Ефим, Иван, Михаил, Серапион, Семен, Федор.

Читайте также:

26 июля – Антоний, Гавриил, Юлиан, Сарра, Серапион, Стефан.

27 июля – Иван, Никодим, Онисим, Стефан.

28 июля – Владимир в честь равноапостольного великого князя, а также Агриппина, Матрона, Петр.

29 июля – Алевтина, Валентина, Иаков, Иван, Юлия, Матрона, Павел, Петр, Федор.

30 июля – Вероника, Лазарь, Леонид, Марина, Маргарита.

31 июля – Аполлинарий, Афанасий, Иван, Леонтий, Стефан.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

«Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия»

Принцы Уильям и Гарри Сыновья принцессы Дианы
Как выглядит памятник принцессе
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
04
дней
07
часов
52
минут
41
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять