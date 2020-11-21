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Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела

Сегодня, 13:20

Сегодня именины Михаила: отправляйте лучшие пожелания и открытки

Сегодня, 21 ноября, отмечаются именины Михаила в честь главного Божьего архангела Михаила и замечательного народного праздника Михайлова дня. А значит, не забудьте поздравить всех своих знакомых именинников с днем ангела и отправить им красивые стихи, открытки и картинки с праздником.

Именины Михаила
Именины Михаила
Фото: Pixabay

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Именины Михаила
Именины Михаила
Фото: bonnycards

С именинами, Михаил: картинки и стихи

***

Я желаю, чтоб в достатке
И в любви всегда ты жил,
Пусть везет тебе по жизни,
Будь счастливым, Михаил!

Именины Михаила
Именины Михаила
Фото: bonnycards

Именины Михаила: красивые открытки и поздравления

***

Миша, от души спешу
Я с Днем ангела поздравить
Пусть на нужную тропу
Он тебя всегда направит!

Именины Михаила
Именины Михаила
Фото: bonnycards

Картинки и поздравления с именинами в День ангела Михаила

***

Сегодня праздник – именины,
Ведь ангел нужен для мужчины,
Чтоб крепость духа не терялась
Чтоб счастье в жизни приключалось,
Здоровым будь, отважным, стильным,
Честолюбивым, добрым, сильным.

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Именины Михаила: добрые стихи и открытки

***

Пусть по жизни рядышком всегда
Будет Ангел твой – соратник, друг,
И крылом своим прогонит от тебя
Все невзгоды, темноту, недуг.

Именины Михаила
Именины Михаила
Фото: bonnycards

Открытки и стихи именинникам в День ангела Михаила

***

День Ангела сегодня твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем таится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем ангела Михаила в прозе, стихах и смс.

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