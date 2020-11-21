Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела

Сегодня именины Михаила: отправляйте лучшие пожелания и открытки

Сегодня, 21 ноября, отмечаются именины Михаила в честь главного Божьего архангела Михаила и замечательного народного праздника Михайлова дня. А значит, не забудьте поздравить всех своих знакомых именинников с днем ангела и отправить им красивые стихи, открытки и картинки с праздником.

Именины Михаила Фото: Pixabay

Михаил значит "подобный Богу". Человек с этим именем имеет чувственную и щедрую душу и всегда стремится жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Именины Михаила Фото: bonnycards

С именинами, Михаил: картинки и стихи

***

Я желаю, чтоб в достатке

И в любви всегда ты жил,

Пусть везет тебе по жизни,

Будь счастливым, Михаил!

Именины Михаила Фото: bonnycards

Именины Михаила: красивые открытки и поздравления

***

Миша, от души спешу

Я с Днем ангела поздравить

Пусть на нужную тропу

Он тебя всегда направит!

Именины Михаила Фото: bonnycards

Картинки и поздравления с именинами в День ангела Михаила

***

Сегодня праздник – именины,

Ведь ангел нужен для мужчины,

Чтоб крепость духа не терялась

Чтоб счастье в жизни приключалось,

Здоровым будь, отважным, стильным,

Честолюбивым, добрым, сильным.

Именины Михаила: добрые стихи и открытки

***

Пусть по жизни рядышком всегда

Будет Ангел твой – соратник, друг,

И крылом своим прогонит от тебя

Все невзгоды, темноту, недуг.

Именины Михаила Фото: bonnycards

Открытки и стихи именинникам в День ангела Михаила

***

День Ангела сегодня твой!

Дай Бог тебе хорошего здоровья!

Пусть в очаге твоем таится лишь покой,

Согретый счастьем, радостью, любовью!

Ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем ангела Михаила в прозе, стихах и смс.

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