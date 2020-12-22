Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе
В день ангела Анны отправляйте именинницам красивые поздравления в прозе и стихах
Сегодня, 22 декабря, свой день ангела отмечает Анна. Праздник установлен в честь праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Так что не забудьте отправить всем родным, знакомым и подругам с таким нежным именем самые добрые, красивые и трогательные поздравления с именинами.
У имени Анна великое значение, поскольку это имя матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Кроме того, Анна переводится как "милость божья", "храбрость", "сила", "благодать". Женщин, носящих имя Анна, отличает мудрость, справедливость, доброта и забота.
Пусть в свой день ангела каждая Анна, Аня, Анечка, Анюта, Аннушка, Нюша, Нюта получит самые милые, приятные, красивые пожелания, а мы подготовили для вас поздравления в прозе и стихах с днем Анны.
Хорошие поздравления Анне с днем ангела в прозе
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Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.
Лучшие поздравления Анне с днем ангела в стихах
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Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!
Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой яркой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сияй!
Короткое смс-поздравление с днем ангела Анне
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В этот день счастливый,
Анечка, прими
Пожеланья счастья,
Радости, любви.
Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.
Милые пожелания в день ангела Анне своими словами
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Самая светлая, солнечная, лучезарная Аннушка, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть всё в твоей жизни удаётся, пусть будет светлым и чудесным каждый твой день.
Философские пожелания в день ангела Анне в стихах
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Будь волшебной, ясной, нежной,
Лучезарной, безмятежной,
Чтоб глаза сияли ярко,
Тебя, Анна, с днем приятным!
Пусть лучи на небе солнца
Освещают путь всегда,
А с закатом пусть восходит
Твоя яркая звезда.
Чтоб судьба тебя хранила,
Чтобы ангел твой берег,
Чтобы дней счастливых было
Много-много наперед!
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