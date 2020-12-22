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Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Сегодня, 08:10

В день ангела Анны отправляйте именинницам красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 22 декабря, свой день ангела отмечает Анна. Праздник установлен в честь праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Так что не забудьте отправить всем родным, знакомым и подругам с таким нежным именем самые добрые, красивые и трогательные поздравления с именинами.

С днем ангела: яркие и нежные картинки и поздравления
С днем ангела: яркие и нежные картинки и поздравления
Фото: Pexels

У имени Анна великое значение, поскольку это имя матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Кроме того, Анна переводится как "милость божья", "храбрость", "сила", "благодать". Женщин, носящих имя Анна, отличает мудрость, справедливость, доброта и забота.

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Пусть в свой день ангела каждая Анна, Аня, Анечка, Анюта, Аннушка, Нюша, Нюта получит самые милые, приятные, красивые пожелания, а мы подготовили для вас поздравления в прозе и стихах с днем Анны.

С днем ангела
С днем ангела
Фото: Pinterest

Хорошие поздравления Анне с днем ангела в прозе

***

Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

День ангела: картинки и поздравления
День ангела: картинки и поздравления
Фото: Pinterest

Лучшие поздравления Анне с днем ангела в стихах

***

Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой яркой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сияй!

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Короткое смс-поздравление с днем ангела Анне

***

В этот день счастливый,
Анечка, прими
Пожеланья счастья,
Радости, любви.

Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.

С именинами и днем ангела
С именинами и днем ангела
Фото: Pinterest

Милые пожелания в день ангела Анне своими словами

***

Самая светлая, солнечная, лучезарная Аннушка, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть всё в твоей жизни удаётся, пусть будет светлым и чудесным каждый твой день.

Милые поздравления в день ангела
Милые поздравления в день ангела
Фото: Pinterest

Философские пожелания в день ангела Анне в стихах

***

Будь волшебной, ясной, нежной,
Лучезарной, безмятежной,
Чтоб глаза сияли ярко,
Тебя, Анна, с днем приятным!

Пусть лучи на небе солнца
Освещают путь всегда,
А с закатом пусть восходит
Твоя яркая звезда.

Чтоб судьба тебя хранила,
Чтобы ангел твой берег,
Чтобы дней счастливых было
Много-много наперед!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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