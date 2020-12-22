Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

В день ангела Анны отправляйте именинницам красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 22 декабря, свой день ангела отмечает Анна. Праздник установлен в честь праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Так что не забудьте отправить всем родным, знакомым и подругам с таким нежным именем самые добрые, красивые и трогательные поздравления с именинами.

С днем ангела: яркие и нежные картинки и поздравления Фото: Pexels

У имени Анна великое значение, поскольку это имя матери Богородицы и бабушки Иисуса Христа. Кроме того, Анна переводится как "милость божья", "храбрость", "сила", "благодать". Женщин, носящих имя Анна, отличает мудрость, справедливость, доброта и забота.

Пусть в свой день ангела каждая Анна, Аня, Анечка, Анюта, Аннушка, Нюша, Нюта получит самые милые, приятные, красивые пожелания, а мы подготовили для вас поздравления в прозе и стихах с днем Анны.

С днем ангела Фото: Pinterest

Хорошие поздравления Анне с днем ангела в прозе

***

Милая Анечка, я тебя сердечно поздравляю с днем ангела и хочу пожелать, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой.

День ангела: картинки и поздравления Фото: Pinterest

Лучшие поздравления Анне с днем ангела в стихах

***

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!



Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой яркой, доброй, нежной

И, словно солнышко, сияй!

Короткое смс-поздравление с днем ангела Анне

***

В этот день счастливый,

Анечка, прими

Пожеланья счастья,

Радости, любви.



Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

С именинами и днем ангела Фото: Pinterest

Милые пожелания в день ангела Анне своими словами

***

Самая светлая, солнечная, лучезарная Аннушка, поздравляю тебя от всей души. Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть всё в твоей жизни удаётся, пусть будет светлым и чудесным каждый твой день.

Милые поздравления в день ангела Фото: Pinterest

Философские пожелания в день ангела Анне в стихах

***

Будь волшебной, ясной, нежной,

Лучезарной, безмятежной,

Чтоб глаза сияли ярко,

Тебя, Анна, с днем приятным!



Пусть лучи на небе солнца

Освещают путь всегда,

А с закатом пусть восходит

Твоя яркая звезда.



Чтоб судьба тебя хранила,

Чтобы ангел твой берег,

Чтобы дней счастливых было

Много-много наперед!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться