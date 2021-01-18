Икона Крещение Господне: значение и история

Узнайте, о чем молятся и в чем помогает икона Крещения Господня

19 января православные христиане празднуют великий праздник – Крещение Господне. Его также называют Богоявлением.

О чем молятся и в чем помогает икона Крещение Господне Фото: Wikipedia

Это один из 12 главнейших праздников в церковной традиции. Среди множества православных церковных изображений икона Крещения Господня занимает одно из самых значимых мест. На ней подробно расписано великое событие Крещения Иисуса Христа. Сюжет включает в себя целую историю о дне Крещения Сына Божьего в священных водах реки Иордан.

Икона Крещение Господне: значение

Событие Крещения является важным моментом в православном мире. Приняв омовение святой водой, Христос показал всему миру свою истинную, божественную сущность.

Когда Иисусу Христу исполнилось тридцать лет, настало время явить себя миру. Он отправился для совершения обряда крещения на реку Иордан, где его ждал Иоанн Предтеча, предсказавший людям явление Спасителя.

Для иудеев это была священная река, в ней они совершали религиозные обряды, и здесь пророк начал проповедовать людям о покаянии в грехах и осуществлял крещение водой, подготавливая их к появлению Спасителя.

После крещения, когда Христос вышел из воды, вдруг разверзлись небеса. На Иисуса опустился Святой Дух в образе голубя с божественным светом.

Икона Крещение Господне: история

Сюжет Богоявления и Крещения Иисуса Христа встречается еще с катакомбного периода (3 века н.е.). Сначала Христос изображался безбородым обнаженным юношей.

Только с 15 века распространяется обычай рисовать ему набедренную повязку. Иногда правой рукой Иисус благословляет, хотя чаще всего руки в свободном положении. Христос стоит в воде или на камне и топчет гадов.

Крещение Господне — икона, история и значение Фото: Wikipedia

Начиная с 6-7 веков в сюжете появляются ангелы. Они размещены на противоположном от Иоанна берегу и держат одежду Христа. Чаще всего их трое, хотя встречаются изображения с одним или двумя. Иногда присутствуют еще и Петр и Андрей, которые были учениками Иоанна Крестителя, а затем пошли за Иисусом.

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Они первыми приняли крещение; они несут в руках короны, намереваясь вручить их Господу.

В иконографии Богоявления комментарии видимого присутствия Пресвятой Богородицы. Но о ней напоминает и пурпур – царская порфира – которую иногда подносят ангелы выходящему из вод Христу.

О чем молятся и в чем помогает икона Крещения Господня

Молитва к иконе Крещение Господне помогает молящемуся справиться с различными жизненными трудностями и неудачами. Икона помогает восстановить финансовое благополучие, способствует в поисках работы, отводит негативное воздействие со стороны недругов. К образу обращаются с просьбами, касающимися семейных отношений, улучшения благосостояния, воссоединения с близкими людьми.

Мощная защита Небесного покровителя всегда рядом с верующими, которые с искренностью в сердце обращаются с личными просьбами. В праздник Крещения к иконе может обращаться даже некрещеный по православным канонам человек и просить благословения на отпущение грехов и искупление вины перед другими людьми.

Напомним, что ранее мы писали о том, зачем нырять в прорубь на Крещение Господне.

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