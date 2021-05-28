Гороскоп на сегодня по картам Таро: Раки недооценивают важность грядущего события
Точный прогноз на 28 мая 2021 года по картам Таро для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Раки приблизились к переломному моменту в своей судьбе. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.
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- Овен – карта дня Таро "Король жезлов"
Благоприятный день для развития вашей карьеры. Вы отлично себя зарекомендуете перед руководством, так что можете рассчитывать на премию, повышение и развитие перспектив.
- Телец – карта дня Таро "Смерть" (в перевернутом положении)
Будьте готовы, что события этого дня будут буквально выбивать вас из колеи. И чем сильнее вы будете пытаться влиять на ситуацию, тем больше проблем появится. Лучше просто переждать.
- Близнецы – карта дня Таро "Тройка кубков" (в перевернутом положении)
Вам следует проявить осторожность, чтобы не попасть под влияние эмоций. В этот день будет велико желание поддаться соблазнам и нарушить запреты. Постарайтесь не терять голову.
- Рак – карта дня Таро "Страшный Суд"
Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.
- Лев – карта дня Таро "Восьмерка кубков"
В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик, и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.
- Дева – карта дня Таро "Колесница"
Вы полностью контролируете ситуацию и способны ею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.
- Весы – карта дня Таро "Король мечей"
Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.
- Скорпион – карта дня Таро "Туз кубков"
Замечательный день, который способен принести вам много радостных событий, позитив и даже любовь. Будьте готовы к подаркам судьбы и приятным сюрпризам как дома, так и на работе.
- Стрелец – карта дня Таро "Королева жезлов"
В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.
- Козерог – карта дня Таро "Паж жезлов"
Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении и будете за это сполна вознаграждены.
- Водолей – карта дня Таро "Семерка мечей"
Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.
- Рыбы – карта дня Таро "Четверка мечей"
Вас ждет день отдыха и релакса, которые пойдут вам на пользу. Так что не удивляйтесь, если среди дня вы почувствуете усталость, желание погрузиться в себя и отойти от проблем.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.
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