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Гороскоп на сегодня по картам Таро: Раки недооценивают важность грядущего события

Сегодня, 08:09

Точный прогноз на 28 мая 2021 года по картам Таро для всех знаков зодиака

Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 28 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Раки приблизились к переломному моменту в своей судьбе. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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  • Овен – карта дня Таро "Король жезлов"

Король жезлов
Король жезлов

Благоприятный день для развития вашей карьеры. Вы отлично себя зарекомендуете перед руководством, так что можете рассчитывать на премию, повышение и развитие перспектив.

  • Телец – карта дня Таро "Смерть" (в перевернутом положении)

Смерть – перевернутая
Смерть – перевернутая

Будьте готовы, что события этого дня будут буквально выбивать вас из колеи. И чем сильнее вы будете пытаться влиять на ситуацию, тем больше проблем появится. Лучше просто переждать.

  • Близнецы – карта дня Таро "Тройка кубков" (в перевернутом положении)

Тройка кубков – перевернутая
Тройка кубков – перевернутая

Вам следует проявить осторожность, чтобы не попасть под влияние эмоций. В этот день будет велико желание поддаться соблазнам и нарушить запреты. Постарайтесь не терять голову.

  • Рак – карта дня Таро "Страшный Суд"

Страшный Суд
Страшный Суд

Эта карта предвещает какое-то важное событие в вашей жизни. Вы можете изначально недооценивать его значимость, но оно изменит вашу дальнейшую судьбу, и начнется новый этап.

  • Лев – карта дня Таро "Восьмерка кубков"

Восьмерка кубков
Восьмерка кубков

В этот день обстоятельства потребуют от вас решительных действий. Не исключено, что вы попадете в тупик, и вам придется бросить все и двигаться в противоположном направлении.

  • Дева – карта дня Таро "Колесница"

Колесница
Колесница

Вы полностью контролируете ситуацию и способны ею управлять. Вам по силам любое дело, за которое вы возьметесь. И все благодаря проявленной дисциплине и организованности.

  • Весы – карта дня Таро "Король мечей"

Король мечей
Король мечей

Судьба готова дать вам шанс избавиться от волновавшей вас проблемы. Ситуация складывается в вашу пользу, поэтому трудности будут решаться легко и без особых усилий с вашей стороны.

  • Скорпион – карта дня Таро "Туз кубков"

Туз кубков
Туз кубков

Замечательный день, который способен принести вам много радостных событий, позитив и даже любовь. Будьте готовы к подаркам судьбы и приятным сюрпризам как дома, так и на работе.

  • Стрелец – карта дня Таро "Королева жезлов"

Королева жезлов
Королева жезлов

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

  • Козерог – карта дня Таро "Паж жезлов"

Паж жезлов
Паж жезлов

Готовьтесь к положительным переменам в деловой сфере. Диапазон велик – от смены работы до ремонта дома. Вы движетесь в верном направлении и будете за это сполна вознаграждены.

  • Водолей – карта дня Таро "Семерка мечей"

Семерка мечей
Семерка мечей

Обстоятельства этого дня дадут возможность действовать не очень правдивыми методами ради достижения поставленной цели. Имейте в виду, что вы рискуете нанести урон своей репутации.

  • Рыбы – карта дня Таро "Четверка мечей"

Четверка мечей
Четверка мечей

Вас ждет день отдыха и релакса, которые пойдут вам на пользу. Так что не удивляйтесь, если среди дня вы почувствуете усталость, желание погрузиться в себя и отойти от проблем.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

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