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Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Сегодня, 09:00

Точный прогноз на 22 мая 2021 года по картам Таро: Тельцы и Раки, будьте осторожны

Гороскоп по картам Таро
Гороскоп по картам Таро
Фото: Pixabay

Гороскоп на сегодня, 22 мая 2021 года, по картам Таро говорит, что Тельцам и Ракам необходимо проявить осторожность и вдумчивость в поступках. Читайте гороскоп Таро для всех знаков зодиака в нашей статье.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Овен – карта дня Таро "Королева жезлов"

Королева жезлов
Королева жезлов

Хороший день для любых начинаний, касающихся таких важных сфер жизни, как карьера, бизнес и финансы. Можете довериться влиятельной женщине – именно она окажет поддержку.

Телец – карта дня Таро "Пятерка мечей" (в перевернутом положении)

Пятерка мечей – перевернутая
Пятерка мечей – перевернутая

Не самый лучший день, вам следует проявить осторожность и вдумчивость, иначе вы можете стать жертвой клеветы. При этом важно удержаться от подобных методов и не обманывать.

Близнецы – карта дня Таро "Пятерка жезлов"

Пятерка жезлов
Пятерка жезлов

Главной мотивацией дня в рабочих вопросах будет дух соревнования и соперничества. Вам предстоит все время доказывать окружающим свое превосходство и компетентность.

Рак – карта дня Таро "Туз пентаклей" (в перевернутом положении)

Туз пентаклей – перевернутая
Туз пентаклей – перевернутая

Вас ожидает приятная денежная удача. Но будьте осторожны: в стремлении разбогатеть не поддавайтесь искушению жадности и зависти. Иначе эти качества отпугнут благополучие.

Лев – карта дня Таро "Десятка кубков"

Десятка кубков
Десятка кубков

Великолепный день, о котором влюбленные пары могут только мечтать. Лучше всего провести его вместе со своей семьей и любимыми людьми. Гармония и взаимопонимание вам обеспечены.

Дева – карта дня Таро "Туз кубков"

Туз кубков
Туз кубков

Прекрасный день, который принесет радостные и позитивные события в вашу жизнь. Будьте готовы получить подарок – вы его заслужили. Но и сами не забывайте одаривать близких.

Весы – карта дня Таро "Влюбленные"

Влюбленные
Влюбленные

Это отличный день для любви. Ваши старания, направленные на партнера, не пройдут незамеченными и принесут хорошие плоды. Не бойтесь признаваться в своих чувствах.

Скорпион – карта дня Таро "Тройка жезлов"

Тройка жезлов
Тройка жезлов

В вашей жизни намечается начало нового плодотворного этапа. Если вы что-то задумали, ваши планы успешно реализуются. Но помните: ничего не дается даром, блага нужно заслужить.

Стрелец – карта дня Таро "Восьмерка жезлов"

Восьмерка жезлов
Восьмерка жезлов

В этот день все задуманные дела будут получаться на удивление легко и без проблем. Вы способны просто не замечать никаких препятствий. Тем более что их и не будет на вашем пути.

Козерог – карта дня Таро "Тройка мечей"

Тройка мечей
Тройка мечей

Это не лучший ваш день. Вас может обмануть или даже предать человек, которому вы доверяли. Постарайтесь преодолеть боль разочарования и докопаться до причины такого поведения.

Водолей – карта дня Таро "Солнце" (в перевернутом положении)

Солнце – перевернутая
Солнце – перевернутая

Вас ждет замечательный солнечный день. Он принесет вам бодрость, силу, энергичность и исполнение задуманного. Но будьте осторожны, чтобы успех не вскружил вам голову.

Рыбы – карта дня Таро "Паж пентаклей" (в перевернутом положении)

Паж пентаклей – перевернутая
Паж пентаклей – перевернутая

Карта дня предупреждает, чтобы вы были аккуратнее в сфере материальных ценностей и не сорили деньгами. Доверчивость – ваш враг. А потому не поддавайтесь на авантюры.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

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