Это хотят все: 15 самых модных подарков на 8 Марта

Мы собрали список трендовых вещей этого года

Совсем недавно мы выбирали подарки ко Дню святого Валентина, а теперь близится еще один повод порадовать любимых (хотя на этот раз только дам) – Международный женский день.

Если хотите прямо-таки впечатлить дорогую вам женщину – погасите кредит на ее карте. Если же ищете что-то с более демократичным ценником – смотрите наш ТОП самых трендовых "хочу", о которых расскажет почти любая женщина.

Подарки на 8 Марта: ТОП-15 товаров

Кольца

Кольца instagram.com/ringsandcircles

Крупные украшения, которые бросаются в глаза, – один из трендов этого года. Подберите несколько колец, которые можно сочетать друг с другом.

Цена: от 5729 грн.

Пижама

Пижама instagram.com/hochu.brand

Пижама из гладкой ткани – невероятный кайф. Плюс такой шелковой двойки в том, что любую ее часть, будь то рубашка или брюки, можно носить в теплый сезон, комбинируя с другой одеждой.

Цена: 785 грн.

Сумка

Сумка instagram.com/hvoya.kyiv

Мода на сумку-багет постепенно проходит, а на замену ей готовится сумка в минималистичном стиле. В такую удобно положить бутылку вина, ключи и смартфон. А что еще нужно?

Цена: 3600 грн.

Фен или стайлер Dyson

Фен Dyson dyson.com.ua

О девайсе от Дайсон на самом деле сейчас мечтает каждая вторая девушка. Выбирайте либо фен, либо стайлер – в любом случае вам скажут спасибо.

Цена: 12 990 грн.

Бокалы

Бокалы instagram.com/yo_house_yo

Перед красивыми бокалами не устоит ни одна женщина. Честное слово! Особенно если к набору добавить бутылочку ее любимого напитка.

Цена: от 230 грн.

Посуда

Бутылка instagram.com/shchos_cikave

Еще один идеальный подарок для тех, кто любит красоту во всем. Бутылки из цветного стекла идеально смотрятся в кадре.

Цена: 350 грн.

Бра

Бра instagram.com/s.s.underwear

Бра и бюстье – абсолютные фавориты этого года. Как и корсеты, кстати. Классный вариант – с имитацией татуировок.

Цена: 650 грн.

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Цветное кольцо

Кольцо instagram.com/so.jewelry

Розовый агат чудесным образом завоевал сердца девушек. Поэтому колечко из этого камня – отличная идея для подарка.

Цена: от 150 грн.

Палетка Huda Beauty

Палетка instagram.com/happybunny.ua

Здесь слова излишни. Отличная пигментация и удачная палитра Mercury Retrograde. Любительница ярких мейков оценит.

Цена: 2240 грн.

Свеча

Свеча instagram.com/just.home_

На пике популярности у Instagram-блогеров сегодня соевые свечи. Они могут быть в виде фигуры или же стандартные – в стакане. И то и то выглядит красиво.

Цена: от 145 грн.

Нефритовый роллер

Нефритовый массажер cosibella.com.ua

Этот массажер для лица – настоящий бестселлер. При регулярном использовании уменьшается отечность лица, улучшается кровоснабжение и разглаживается кожа.

Цена: 879 грн.

Очки

Очки instagram.com/sun_and_glasses

Прямоугольные очки будут на пике популярности в сезоне весна-лето 2021. Уверяем, эта покупка точно станет одной из лучших.

Цена: от 200 грн.

Топ с квадратным вырезом

Топ instagram.com/fashionista__ua

Вообще это может быть даже боди. Главное – трендовый вырез и мягкий цвет – розовый, лиловый или беж.

Цена: 750 грн.

Аромат

Lancome La Vie Est Belle Soleil Cristal makeup.com.ua

Парфюмированная вода с цветочными и сладкими нотками – классика, которая всегда радует.

Цена: 2730 грн.

Румяна сердца

Румяна Blushing Hearts makeup.com.ua

Еще один мейкап-хит – запеченные румяна I Heart Revolution Blushing Hearts. Выглядят очень красиво не только в упаковке, но и на лице.

Цена: 319 грн.

Надеемся, мы вдохновили вас на покупку отличного подарка к 8 Марта. А если и этого вам мало, загляните в материал что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин. Там тоже есть много интересного.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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