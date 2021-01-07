Эксклюзивные прикольные антиковидные колядки от Сегодня.Lifestyle
Как прогнать вирус антиковидными колядками: читайте наши прикольные стихи
Наступили Святки – доставайте колядки! А поскольку в нынешнем году период Святок в Украине приходится как раз на время локдауна, то и колядки должны быть не простыми, а защитными от всяких хворей, вирусов и от плохого настроения.
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Сегодня.Lifestyle подготовили для вас оригинальные колядки на современный лад. Пусть они зарядят вас юмором и бодростью, подарят здоровье и оптимизм!
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