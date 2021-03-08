Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Душевные поздравления с 8 Марта подруге: картинки, стихи и проза

Сегодня, 06:05

Лучшие пожелания подругам: отправляйте поздравления в день 8 Марта

Сегодня наступило 8 Марта – радостный весенний праздник всех женщин. В первую очередь обязательно поздравьте самых родных людей – маму, бабушку, дочку, сестру, племянницу. И конечно же, не забудьте о подругах. Сегодня.Lifestyle собрали для вас душевные, красивые, прикольные, веселые, милые поздравления и картинки с праздником 8 Марта, адресованные специально подругам.

Также смотрите наш весеннем календаре подарков, в котором вы найдете множество идей, презентов и сюрпризов, чтобы порадовать близких людей в день 8 Марта и другие весенние праздники.

Читайте также:
С 8 Марта: прикольные поздравления и стихи

С 8 Марта: поздравления в стихах для подружки

***

Ой, подружка, как дела?
Я скучаю без тебя,
Очень крепко обнимаю,
С 8 Марта поздравляю!
Будь здорова ты всегда,
Счастлива и весела,
Никогда не унывай,
Про меня не забывай.
Знай, что я тебя люблю,
Дружбу нашу берегу.

С 8 Марта, подружки
С 8 Марта, подружки
Фото: Unsplash

Поздравления с 8 Марта подругам своими словами

***

Дорогие мои подружки, поздравляю вас с нашим женским днем! Желаю неувядающей красоты, неизменной нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются лучшие мечты, а каждый новый день приносит только улыбки!

Читайте также:
1 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Милое поздравление подруге с 8 Марта

***

Звенит прозрачная капель,
В лучах весны играя,
С Международным женским днем
Тебя я поздравляю!

Желаю счастья и добра,
Любви и позитива,
Пусть будет жизнь твоя светла
И, как весна, красива!

Подруги празднуют 8 Марта
Подруги празднуют 8 Марта
Фото: Unsplash

Радостное поздравление с женским днем подружке в прозе

***

Милая моя подруга! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю жить в полную силу и наслаждаться каждым днем, относиться ко всему проще и быть по жизни оптимисткой. Будь жизнерадостной, успешной и безгранично счастливой, а вокруг тебя пусть будут лишь любимые люди и надежные друзья!

Читайте также:
Что подарить на 8 Марта подруге по гороскопу

Лучшие пожелания в день 8 Марта для подруг

***

За дружбу, веру и терпенье
Тебе спасибо говорю.
На свете лучше нет подруги.
Тебя, родная, я люблю!

Пусть этот день, 8 Марта,
Наполнит радостью тебя.
Пусть так пройдет, как ты захочешь,
Любая сбудется мечта!

Судьба пусть счастьем озаряет,
В душе твоей царит покой,
В глазах веселый блеск сияет,
Любовь всегда будет с тобой!

Поздравления для подружек
Поздравления для подружек
Фото: Unsplash

С днем 8 Марта: поздравление подруге своими словами

***

Дорогая подружка, поздравляю с женским праздником нас с тобой! Желаю цвести и расцветать, улыбаться и радоваться, светить и озарять, любить и быть любимой, незабываемых моментов и головокружительных чувств. Пусть удача тебя не покидает. Пусть в душе всегда будет весеннее настроение!

Поздравления с 8 Марта любимой подруге в стихах

***

Поздравляю с чистым сердцем
С 8 Марта от души!
В теплом счастье отогреться
С наступлением весны.

Желаю радостных мгновений,
Любви красивой и большой.
Сиять здоровьем, и без сомнений,
Желаю жизни золотой.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах Что хочет мама на 8 Марта: идеи практичных подарков С наступающим 8 Марта: самые прикольные картинки, смешные поздравления и стихи Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки
праздники стихи 8 Марта поздравления картинки подруга
Реклама

Новости партнеров

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Тина Кароль довела до слез Дорофееву
Тина Кароль довела до слез Дорофееву

Популярные статьи

Вчера, 15:29Фаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Вчера, 10:21Events

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

6 мартаЗвездно

Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

6 мартаЗвездно

На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

6 мартаЗвездно

Беременная жена Виктора Павлика показала, где будет рожать (фото)

6 мартаВкусно

Как приготовить салат "Фиалки" на 8 Марта

6 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

5 мартаЗвездно

Александр Пономарев рассказал, как скрывал от Винника и DZIDZIO свое участие в "Маске"

5 мартаВкусно

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

5 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

5 мартаЗвездно

Ани Лорак впервые появилась на публике вместе с бывшим мужем после развода: фото

5 мартаЗвездно

8 фильмов о сильных женщинах, которые вдохновляют

5 мартаВкусно

Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу

5 мартаВкусно

Рецепт на 8 Марта: торт "Наполеон" с заварным кремом

5 мартаФаново

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

5 мартаЗвездно

"А тебе по**й": DOROFEEVA выпустила матерный трек о безответной любви

Новости партнеров

Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Милая каратистка, с которой шутки плохи. Фото
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять