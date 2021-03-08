Душевные поздравления с 8 Марта подруге: картинки, стихи и проза
Лучшие пожелания подругам: отправляйте поздравления в день 8 Марта
Сегодня наступило 8 Марта – радостный весенний праздник всех женщин. В первую очередь обязательно поздравьте самых родных людей – маму, бабушку, дочку, сестру, племянницу. И конечно же, не забудьте о подругах. Сегодня.Lifestyle собрали для вас душевные, красивые, прикольные, веселые, милые поздравления и картинки с праздником 8 Марта, адресованные специально подругам.
Также смотрите наш весеннем календаре подарков, в котором вы найдете множество идей, презентов и сюрпризов, чтобы порадовать близких людей в день 8 Марта и другие весенние праздники.
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С 8 Марта: поздравления в стихах для подружки
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Ой, подружка, как дела?
Я скучаю без тебя,
Очень крепко обнимаю,
С 8 Марта поздравляю!
Будь здорова ты всегда,
Счастлива и весела,
Никогда не унывай,
Про меня не забывай.
Знай, что я тебя люблю,
Дружбу нашу берегу.
Поздравления с 8 Марта подругам своими словами
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Дорогие мои подружки, поздравляю вас с нашим женским днем! Желаю неувядающей красоты, неизменной нежности и огромной любви. Пусть у вас сбываются лучшие мечты, а каждый новый день приносит только улыбки!
Милое поздравление подруге с 8 Марта
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Звенит прозрачная капель,
В лучах весны играя,
С Международным женским днем
Тебя я поздравляю!
Желаю счастья и добра,
Любви и позитива,
Пусть будет жизнь твоя светла
И, как весна, красива!
Радостное поздравление с женским днем подружке в прозе
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Милая моя подруга! Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю жить в полную силу и наслаждаться каждым днем, относиться ко всему проще и быть по жизни оптимисткой. Будь жизнерадостной, успешной и безгранично счастливой, а вокруг тебя пусть будут лишь любимые люди и надежные друзья!
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Лучшие пожелания в день 8 Марта для подруг
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За дружбу, веру и терпенье
Тебе спасибо говорю.
На свете лучше нет подруги.
Тебя, родная, я люблю!
Пусть этот день, 8 Марта,
Наполнит радостью тебя.
Пусть так пройдет, как ты захочешь,
Любая сбудется мечта!
Судьба пусть счастьем озаряет,
В душе твоей царит покой,
В глазах веселый блеск сияет,
Любовь всегда будет с тобой!
С днем 8 Марта: поздравление подруге своими словами
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Дорогая подружка, поздравляю с женским праздником нас с тобой! Желаю цвести и расцветать, улыбаться и радоваться, светить и озарять, любить и быть любимой, незабываемых моментов и головокружительных чувств. Пусть удача тебя не покидает. Пусть в душе всегда будет весеннее настроение!
Поздравления с 8 Марта любимой подруге в стихах
***
Поздравляю с чистым сердцем
С 8 Марта от души!
В теплом счастье отогреться
С наступлением весны.
Желаю радостных мгновений,
Любви красивой и большой.
Сиять здоровьем, и без сомнений,
Желаю жизни золотой.
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