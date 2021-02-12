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День святого Валентина: ТОП-5 проверенных гаданий на суженого

Сегодня, 21:02

Как нагадать себе любовь в День святого Валентина и прикольно провести время

14 февраля все влюбленные отмечают особенный праздник – День святого Валентина. А раз этот день посвящен любви, то почему бы одиноким девушкам, которые пока что не встретили своего единственного, не погадать на жениха, чувства и судьбу?

Организовать празднование Дня Валентина и провести это время можно по-разному. Мы придумали для вас целых 14 крутых идей, как необычно встретить День Валентина.

А еще можно погадать самой или с подружками, ведь вместе веселее. Многие люди верят, что в этот день сам Валентин соединяет в одно целое половинки, которые ищут друг друга. Недаром 14 февраля во всем мире считается днем романтических знакомств, проявления страсти и нежности, признаний в чувствах и гаданий на любовь.

День святого Валентина: гадания на спичках

Возьмите две спички, зажгите их и держите в руках друг напротив друга. Думайте о возлюбленном. Если спички не погаснут сами, догорев почти до конца, – задуйте пламя, чтоб не обжечься.

Спички развернулись друг к другу – отношениям ничто не угрожает. Если в разные стороны – скорей всего, крепкой любви между вами нет.

День святого Валентина: гадания на кольце

Также можно погадать на кольце. Возьмите фотографию любимого и свое кольцо. Проденьте в кольцо нитку, фото поставьте перед собой, думайте о возлюбленном, держа кольцо перед фото.

Если оно вращается по кругу – вы поженитесь. Если качается, как маятник, из стороны в сторону, то ваша судьба, скорее всего, будет связана с другим. Если кольцо неподвижно – не ждите скорой свадьбы.

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День святого Валентина: гадание на суженого по снам

Ложась спать на 14 февраля, возьмите 2 лавровых листа, смочите их святой водой и положите под свою подушку крест-накрест.

Скажите заветные слова:

"Святой Валентин, всем влюбленным помогающий, сердца соединяющий, ангел небесный, пошли мне вещий сон. Покажи, кто мой суженый, каков он!"

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День святого Валентина: гадания с первым встречным

14 февраля незамужние девушки смогут узнать, встретят ли они в этом году свою половинку. Сделать это легко. Нужно выйти рано утром из дома и обратить внимание, кто встретится на вашем пути первый.

Если мужчина – то ждите в ближайшем будущем романтического знакомства, если же девушка – никаких серьезных отношений, увы, скоро не будет.

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День святого Валентина: гадание на шампанском

Кстати, шампанское поможет понять, любит ли вас задуманный парень. Налейте игристое вино в бокал и посмотрите, как ведут себя пузырьки.

Если их много – он вас безумно любит. Если идут со дна ниточкой, то подсчитайте их и поймете, сколько вокруг задуманного мужчины вертится девушек. Если перелилось через край – будьте осторожны, его переполняют к вам чувства, и это может быть плохо – ревность, страсти. Но, конечно, если вы любительница таких отношений, то есть чему радоваться.

Напомним, ранее мы публиковали фэшн-гороскоп: в чем встречать День Валентина каждому знаку зодиака.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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