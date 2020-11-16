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День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 10:40

Сегодня День работников радио, телевидения и связи в Украине: узнайте историю праздника

Сегодня, 16 ноября, празднуется День работников радио, телевидения и связи в Украине. В 2020 году эта дата отмечает свое 26-летие.

День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи
Фото: Pixabay

Это профессиональный праздник людей, которые трудятся в отрасли радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли нашей страны. Что это за день, какова его история и значение, узнайте в нашей статье.

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День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение праздника

Этот профессиональный праздник всех работников радио, телевидения и связи Украины получил статус официального и государственного в ноябре 1994 года. Тогда президентом Украины был подписан Указ №667/94 "О дне работников радио, телевидения и связи", согласно которому праздник ежегодно отмечается 16 ноября.

День работников связи Украины
День работников связи Украины
Фото: Pixabay

Изначально с 1945 года, еще в советское время, профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики отмечался 7 мая как День радио в честь изобретения радио Александром Поповым.

В 1994 году по инициативе работников Укртелерадиокомпании дата праздника была перенесена на 16 ноября, поскольку именно в этот день 1924 года вышла в эфир первая передача Украинского радио, которая начала свою работу в Харькове, тогдашней столице УССР.

Позже к украинским журналистам и работникам сферы радио присоединились телевизионщики, представители интернет-СМИ, а также специалисты связи, обеспечивающих работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи.

День работников радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи
Фото: Pexels

Примечательно, что уже через несколько дней, 21 ноября, мы будем праздновать Всемирный день телевидения.

Сегодня сложно себе представить нашу жизнь без радио и телевидения, кино и сериалов, новостей и музыки, интернета и мобильных телефонов. А ведь все эти блага нам ежесекундно предоставляют люди, работающие в отрасли радио, телевидения и связи в Украине.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2020 года в Украине.

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