День Андрея Первозванного-2020: интересные ритуалы и гадания

До сих пор в Украине в ночь на день Андрея Первозванного девушки гадают

13 декабря празднуют День Андрея Первозванного в 2020 году. Это христианский праздник, но о дохристианском происхождении этого дня говорит прежде всего то, что это традиционный период для гаданий.

День Андрея Первозванного: ритуалы и гадания Фото: unsplash.com

До сих пор в Украине в этот день девушки гадают и проводят различные ритуалы. Хотя дата 13 декабря не привязана, на первый взгляд, ни к каким природным явлениям.

День Андрея Первозванного: ритуалы

Традиционно в день Андрея Первозванного вечером собираются парни и девушки играть в калиту. Калита – большой корж из белой муки с дыркой посередине, ее пекут девушки. Калиту привязывают к концу веревки перекинутой через потолочную балку на такой высоте, чтобы парню зубами можно было ее достать, да и то хорошо подпрыгнув.

Второй конец веревки держит в руке самый ловкий и веселый парень. На этот вечер он – "пан Калитинский" и охраняет калиту. К нему верхом на кочерге-коцюбе по очереди подъезжают другие парни ("паны Коцюбинские") и, после непродолжительного разговора, пытаются зубами в прыжке ухватить калиту. При этом "Калитинский" поддергивает калиту вверх, не давая ухватить ее.

День Андрея Первозванного: гадания

В день Андрея Первозванного, как и в день святой Екатерины, девушки гадают о своих суженых. Традиционно гадают только девушки или женщины. До и после гадания нужно молчать, пока не наступит утро.

Гадание с туфлями или сапогами

Женские сапожки или туфли помогут определить, кто из девчат первой "встанет на рушник". Девушка снимала с левой ноги туфельку или сапог, бросала за ворота и смотрела, куда упадет ее башмачок. В какую сторону смотрел носок туфли, в ту сторону девушка и замуж пойдет.

Гадание на перекрестке

В полночь надо выйти на перекресток, загадать желание о суженом, нарисовать вокруг себя круг и прислушаться к звукам. Если услышите пение или смех – скоро выйдете замуж, плач или ругань – будете сидеть в девицах и проливать слезы.

Гадание на воде

Ночью в свете луны надо пойти к реке и, смотря в воду, постараться разглядеть суженого. Если получится узреть лик молодого человека – выйдешь замуж в следующем году, если услышишь лишь шум воды – сидеть дальше в девках.

Гадание на книге

Берем толстую книгу и произносим вслух вопрос. Затем наугад называем страницу и строчку и читаем предложение. Стараемся понять, каким образом оно согласуется с вопросом.

Гадание на бумажках

Как узнать имя суженого: на небольших бумажках пишем разные мужские имена, кладем их под подушку и ложимся спать. Утром вытягиваем из-под подушки первую попавшуюся бумажку и читаем написанное на ней имя – так и будут звать суженого.

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Гадание на сон

В ночь на 13 декабря кладут под подушку расческу, говоря: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Суженый должен явиться во сне и расчесать волосы.

Гадание на воду и мост

Ложась спать, девушка говорит: "Кто мой суженый, кто мой ряженый – тот пить мне даст". Суженый является во сне и подает пить. Традиционно хорошим знаком считает, если парень, который приснится во сне, переведет девушку через мост над рекой.

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Гадание с вишневой веткой

Перед тем как сорвать ветку, нужно подойти к дереву, уважительно к нему обратиться и попросить разрешения взять ветку для гадания. Если ветка расцветет к Рождеству и будет пополняться новыми цветами после Рождества, это предвещает счастливое замужество, удачный брак, пополнение семьи.

Гадание с зеркалом

Считается, что гадание с зеркалом самое страшное. Для гадания берутся два зеркала желательно равной величины, устанавливаются друг против друга, освещаются двумя свечами. Зеркала нужно поставить или опереть так, чтобы образовался длинный зеркальный коридор, озаренный огнями. И вот в конце этого коридора и должен появиться суженый; правда, смотреть приходится иногда очень долго.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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