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Что подарить мужчине на 14 февраля: варианты от романтика до мачо

Сегодня, 11:03

В канун Дня всех влюбленных делимся лайфхаками с женщинами, что можно подарить любимому

День святого Валентина все влюбленные ждут, пожалуй, с одинаковым трепетом и нетерпением. Ведь это замечательный повод романтично провести время со своей половинкой, сказать слова любви, сделать приятный и незабываемый сюрприз.

Что подарить мужчине на 14 февраля
Что подарить мужчине на 14 февраля
Фото: Unsplash

О том, какой подарок можно сделать девушке в День Валентина, мы рассказывали ранее. А сегодня поднимем встречную тему и подспорье для женщин – посоветуем, что подарить любимому мужчине.

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Лучший презент мужчине-шопоголику

Что подарить мужчине на 14 февраля
Что подарить мужчине на 14 февраля
Фото: Unsplash

Если он сам не знает, чего хочет, а любимое времяпровождение – это прогулки от бутика до магазина (бывают и такие), то девушке и подавно будет сложно угадать с подарком. Но выход есть – подарочный сертификат на любой вкус: в магазин одежды, гаджетов или развлечений. Пусть ваш любимый сам выберет, что ему по душе.

Имиджевый подарок для стильного мужчины

Что подарить мужчине на 14 февраля
Что подарить мужчине на 14 февраля
Фото: Unsplash

Если у вашего мужчины тысяча и одна рубашка, подарите крутые запонки или зажим для галстука, если он носит такие аксессуары. Курит? Для статуса ему подойдет подарок в виде дорогой сигары, фирменной зажигалки или портсигара. Назначает встречи, проводит совещания и днями напролет пропадает в офисе? Презентуйте ежедневник в хенд мейд переплете, ручку брендовой марки, часы или чехол для ноутбука. Список можно продолжить, в зависимости от места работы мужчины.

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Символичный подарок для истинного романтика

Что подарить мужчине на 14 февраля
Что подарить мужчине на 14 февраля
Фото: Unsplash

День святого Валентина – самый подходящий повод именно для таких презентов. Вы можете выразить свои чувства к любимому в романтичном аксессуаре. Если ваш избранник носит украшения в виде браслета или перстня, подарите их ему с гравировкой или понятным для вас обоих символом. Чашка или футболка с вашими общими фото – тоже вариант.

Чувственный подарок для тела и души

Что подарить мужчине на 14 февраля
Что подарить мужчине на 14 февраля
Фото: Pexels

Тело все хорошенько прочувствует до мозга костей, а душа воспрянет к облакам. Именно так и будет, если вы подарите мужчине в День влюбленных сеанс массажа, поход в баню или сауну. Обязательно составьте ему компанию и вместе проведите время с пользой.

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Все мужчины – дети

Что подарить мужчине на 14 февраля
Что подарить мужчине на 14 февраля
Фото: Unsplash

А потому ваш возлюбленный наверняка, как ребенок, обрадуется очередной игрушке, пускай и взрослой. Это может быть на выбор любой гаджет для техники или, к примеру, квадрокоптер. Если у вашего избранника еще не было такого девайса, он гарантированно надолго "зависнет" с ним и в прямом, и в переносном смысле слова.

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Делите эмоции на двоих

Что подарить мужчине на 14 февраля
Что подарить мужчине на 14 февраля
Фото: Unsplash

Да пребудет с вами фантазия и не иссякнет во веки веков! Модная одежда или стильный аксессуар – дело прекрасное, но не одними вещами наполнен мир. Подарите своему избраннику незабываемые эмоции. Один вариант – поддержите его пристрастие, например, к спорту и презентуйте сеанс в спортзале. А другой – воплотите в жизнь то, о чем он даже не подозревает. Как насчет совместного полета над городом или даже прыжка с парашютом? Такое точно никогда не забудется.

Смотрите видеоподборку подарков на день Святого Валентина:

Ранее мы публиковали свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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