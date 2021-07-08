Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

Джоли VS Питт

Скандал с Мисс Украина

Atlas Weekend

Самое дорогое

Где отдохнуть
СЕГОДНЯ Lifestyle Events

Что подарить бухгалтеру: оригинальные идеи с фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
8 июля, 20:08
Копировать ссылку
Самые интересные, шикарные и прикольные идеи для подарков на День бухгалтера Украины 16 июля родным, коллегам, друзьям – и это не только деньги
Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру / Фото: Pexels

Ежегодно 16 июля в Украине отмечается День бухгалтера. Как поздравить с профессиональным праздником всех финансистов, экономистов, счетоводов и какой подарок на День бухгалтера можно подготовить? Читайте и выбирайте самые интересные варианты презентов в нашей статье.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Международный день бухгалтераотмечается преподавателями, студентами, выпускниками профильных учебных заведений, а также аудиторами, бывшими и действующими сотрудниками частных и государственных организаций. Эта профессия появилась еще 6 тысяч лет назад, и сегодня невозможно представить работу успешного предприятия без хорошего бухгалтера.

Популярный подарок ко Дню бухгалтера

Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру / Фото: Pixabay

Какой выбрать недорогой и символичный подарок на День бухгалтера? Давайте обратимся к фэн-шуй. Раз бухгалтер – человек, сохраняющий и приумножающий на предприятии финансы, значит, и сувенир ему можно преподнести соответствующий. Согласно восточной науке, это может быть фигурка жабы, чашка с изображением дракона, амулет денежной удачи или свинья-копилка.

Креативный подарок своими руками

Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру / Фото: Pixabay

Проявите творческую мысль и сделайте подарок ко Дню бухгалтера своими руками из подручных средств. Можно обойтись и поздравительной открыткой, а можно пойти дальше и, к примеру, применить в качестве исходного материала символичные старые счеты, выложив из них нарядное панно на стену, или древнюю счетную машинку, посадив в нее комнатный цветок.

Оригинальный подарок на День бухгалтера

Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру / Фото: Pixabay

Какой можно придумать дорогой и эффектный подарок бухгалтеру на его профессиональный праздник? Отличная идея для приятного сюрприза – это разложить по ноутбуку купюры и аккуратно прикрыть их крышкой… Представляете реакцию вашего любимого бухгалтера, когда он сядет за свой отчет?

Шикарный подарок главному бухгалтеру

Что подарить бухгалтеру
Что подарить бухгалтеру / Фото: Pixabay

Что преподнести в подарок на день рождения и на профессиональный праздник главному бухгалтеру? Чем удивить и как обрадовать самого важного финансиста на предприятии? Букет цветов увянет и выбросится. Коробка конфет съестся и забудется. Если же изготовить шикарный торт из купюр – такой оригинальный подарок вряд ли когда-то забудется. Его и разбирать-то будет жалко. А вот будут купюры сувенирными или же настоящими – решать вам.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Канны набирают обороты
6 - 18 июля

Мюзикл о любви открыл фестиваль

Рассказываем о чем фильм "Аннетт"
Цитата дня

Еще до появления Меган было много разговоров о том, что Гарри не нравились некоторые моменты. Он все больше разочаровывался в своей второстепенной роли, особенно после того, как дети Уильяма и Кейт "скинули" его вниз по иерархии престолонаследников

Камилла Томини королевский эксперт
Узнать больше о королевской семье
Белла Хадид на красной дорожке Канн-2021
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Уникальное место для фотосессии в лаванде
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать скраб для тела
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять