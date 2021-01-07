Что нельзя делать на Рождество: главные запреты дня

Узнайте, как правильно себя вести и что ни в коем случае нельзя делать в праздник Рождества-2021

Сегодня, 7 января, наступил великий христианский праздник – Рождество Христово. Этот светлый радостный день посвящен рождению Господа Бога нашего Иисуса Христа, Спасителя всего человечества.

Основные запреты на Рождество Христово Фото: Unsplash

Значение Рождества настолько велико, что он даже является официальным государственным праздником и выходным днем в Украине. Как правильно себя вести в этот день, какие существуют запреты на Рождество, которые ни в коем случае не стоит нарушать, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте в нашей статье.

Рождество Христово 2020: главные традиции

На Рождество люди традиционно украшают дом иконами, рушниками, скатертями, горящими свечами, ладанками и елями, которые символизируют евангельское дерево.

Наши предки также ставили в доме дидух – пшеничный сноп, который является символом благополучия, семейной гармонии и богатого урожая.

Приветствуют друг друга фразой: "Христос родился. Славим его".

А еще в этот день принято дарить подарки, устраивать домашние посиделки, приятное чаепитие.

Одна из главных рождественских традицией – это колядование и создание вертепа. Дети и взрослые разыгрывают сцены рождения Христа, разносят по домам угощения и поют рождественские песни. За это колядующих одаривают угощениями и деньгами.

Рождество Христово: что нельзя делать 7 января

Нельзя выполнять домашнюю работу: стирать, убирать, шить, строить, выносить мусор из дома.

Также в этот день нельзя ходить на охоту или рыбалку.

Ни в коем случае нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.

На Рождество лучше не надевать старую или грязную одежду.

Также стоит отложить слишком темную одежду и отдать предпочтение светлым нарядам.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся и тем, кто ее у вас просит.

Нежелательно, чтобы на праздничном столе хоть одно из блюд осталось нетронутым.

Считается, что на Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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