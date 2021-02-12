Что говорить, когда делаешь предложение руки и сердца

Подсказки для влюбленных, которые готовы к семейной жизни: как правильно сделать предложение

Одни влюбленные мужчины ищут повод или подходящий символичный день, чтобы сделать предложение. К примеру, день знакомства, день рождения своей возлюбленной, интересную дату в календаре или День святого Валентина.

Как раз на пороге 14 февраля – праздник всех влюбленных и отличный повод, чтобы сделать предложение своей избраннице. А мы придумали для вас целых 14 прекрасных идей, как незабываемо встретить День Валентина.

Другие же не привязываются ни к каким датам, а сами создают праздник. Но, как правило, и те, и другие в самый ответственный момент от волнения теряются и не знают, что сказать. К такому важному событию в вашей жизни лучше подготовиться заранее. Ведь потом вы вдвоем не раз будете вспоминать, как это было, и даже рассказывать своим детям.

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Сегодня.Lifestyle собрали для вас лучшие стихи и прозу – трогательные и чувственные слова, которые говорят, когда делают предложение руки и сердца.

Лучшее предложение руки и сердца в стихах

***

Ты для меня, как лучик света,

Ты для меня, как небеса,

Ты лучшая на белом свете,

И я люблю твои глаза.



Ты на Земле одна такая.

Мне счастья без тебя не знать.

Ты близкая мне и родная,

И я хочу тебе сказать.



Рука и сердце вот мои,

Они тебе принадлежат,

Прими сей дар моей любви,

Какой ответ ты можешь дать?

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Эффектные слова для предложения руки и сердца в прозе

***

Дорогая, у многих людей наступает такой момент, когда осознаешь, что твоя жизнь невозможна без человека. Я понял, что я не смогу и дня без тебя провести, я твердо уверен, что хочу дальше идти по жизни только с тобой. Ты отогрела мою душу, и я предлагаю тебе руку и сердце. Любимая, выходи за меня, и мы построим крепкую счастливую семью, мы родим чудных детишек и станем замечательными родителями, мы каждый день будем дарить друг другу только радость, нежность и любовь. Ты согласна?

Предложение руки и сердца: идеи, стихи и эффектные слова Фото: Depositphotos

Красивое предложение руки и сердца

***

Мне без тебя уже не жить.

Я смог так сильно полюбить,

Что лишь одной тобой живу,

И вижу лишь тебя одну.



Какой же смысл дальше ждать?

И вот осмелюсь я сказать:

"Хочу дышать тобой одной.

Прошу я, стань моей женой!"

Что говорить, когда делаешь предложение: искренние стихи

***

Сегодня я хочу тебе признаться,

Что ты мой мир и просто идеал,

Хочу с тобою рядом просыпаться,

Таких, как ты, я раньше не встречал!



И потому без капельки сомнения

Я говорю: родная, будь со мной!

Прошу, прими сегодня предложение

Стать любимой, ласковой женой!

Что нужно говорить, когда делаешь предложение руки и сердца

***

Любимая, я думаю, в твоей жизни было много разных интересных событий, мероприятий и предложений. Но я хочу предложить тебе стать самой главной женщиной в моей жизни, моей королевой, моей спутницей по дороге надежд и мечтаний к нашему совместному счастью и благополучию. Дорогая, я предлагаю тебе свою руку и свое сердце. Знай, моя рука всегда будет крепко держать твою и никогда не даст тебе упасть, а сердце всегда будет биться, чтобы делать тебя счастливой. Будь моей женой.

Чувственное предложение руки и сердца в стихах

***

Я больше не могу молчать об этом,

Я бесконечно, искренне люблю тебя!

Ты жизнь мою наполнила теплом и светом,

Я знаю точно: ты моя судьба.



А потому затягивать не в силах.

Скажу вот так, как ощущаю я:

Мне без тебя ничто теперь не мило,

Так выходи же замуж за меня!

Ранее мы публиковали свадебный гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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