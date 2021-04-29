Чистый четверг: прикольные и нежные картинки, открытки и поздравления
Адресуйте радостные поздравления близким людям в самый чистый праздник в году
Вот и пришел самый чистый и умытый день в году – Чистый четверг, который в 2021 году приходится на 29 апреля. Мы желаем вам, чтобы все тревоги, болезни, страхи и неприятности поскорее отступили, чтобы в этот день очистились ваши помыслы, ушли горести, а праздник наполнился здоровьем и радостью.
Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
А еще обязательно отправьте близким людям яркие, прикольные, милые, добрые картинки и поздравления в Чистый четверг.
Красивые поздравления в стихах с Чистым четвергом
***
Чистый праздник наступает,
Двери шире открывай.
Из углов да из-под лавок
Сор скорее выметай.
Пусть очистит душу, тело
Добрая водица.
Пасху грязными встречать –
Это не годится.
Чистый день пускай избавит
И от хворей, и от бед.
Я сегодня пожелаю
Вам здоровья, долгих лет!
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Поздравления в Чистый четверг своими словами
Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть этот день смоет из вашей жизни весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и светлой! Желаю радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия и любви!
С Чистым четвергом: добрые пожелания в стихах
***
Водичкой чистой-чистой
Умыться всем пора,
Смываем все плохое
На радость четверга.
Пусть горести исчезнут,
И беды все пройдут,
Четверг сегодня чистый –
Вас обновления ждут!
Чистый четверг: поздравления в праздник
***
В Чистый четверг искупайся скорее,
Станешь ты чище, душевней, добрее.
Чистый четверг так прекрасен собою,
Чистым становишься – телом, душою,
Мысли стремятся покой обрести,
Чтобы над собою духовно расти.
С праздником Чистого четверга: пожелания в прозе
***
В чистый четверг желаю тебе быть чистым и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.
Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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