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Антиковидные посевалки, оригинальные стихи (эксклюзив)

Сегодня, 06:00

Засейте бодрость и здоровье с антиковидными посевалками от Сегодня.Lifestyle

Вот мы и встретили оба Новых года – и новый, и старый. Пели колядки, щедро желали добра и богатства. Самое время засевать, чтобы в наступившем году у всех урожай был хороший, работа стала плодотворной, планы сбылись, желания исполнились.

А чтобы здоровье не подводило и было крепким, Сегодня.Lifestyle подготовили для вас лучшие тексты-посевалки на современный лад. Они обладают антибактериальным эффектом, противовирусным действием и всех заряжают бодростью, радостью и чувством юмора, мы проверяли )

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Антиковидная посевалка на русском языке

Прикольная антисептичная посевалка

Карантинная продезинфицированная посевалка

Засеваю, сею-сею

Засевалка с иммунитетом

Витаминная посевалка

Больше прикольных колядок, а также смешных щедривок и веселых посевалок читайте по ссылке.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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