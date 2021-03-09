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9 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 9 марта в истории

Какой сегодня праздник, 9 марта? Международный день диджея, день рождения Тараса Шевченко. Обретение главы Иоанна Предтечи – в православном календаре. Иванов день – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Иларион.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на Масленицу, День диджея, День святого Патрика и другие значимые даты.

9 марта: какой сегодня праздник
9 марта: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Международный день диджея (World DJ Day) – благотворительная кампания, которая ежегодно, начиная с 2002 года, проводит от имени Международной клубной индустрии благотворительные акции в помощь детским организациям, и завершается Всемирным днем ди-джея 9 марта.
  • День рождения Тараса Шевченко празднуется в честь классика украинской литературы, мыслителя, художника, национального героя и символа Украины.
  • День учителя – профессиональный праздник отмечает Ливан.

Какой сегодня праздник

9 марта в православной церкви почитается первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи, а также чтится день памяти преподобного Эразма Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

В народе 9 марта отмечался Иванов день. Иоанну Предтече молились об излечении от головной боли, здоровье для детей, а также защите посевов и плодородии. Считалось, что с этого дня птицы обретают гнезда, т.е. начинают их строить. А потому для птиц поправляли старые скворечники в садах и делали новые.

Приметы на 9 марта

  • Иванов день нельзя стирать белье, чтобы птицы не испугались и не улетели;
  • если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету;
  • птицы прилетели вовремя – к хорошему урожаю;
  • если в Иванов день запоет синица – быть теплу;
  • хорошая примета, если увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось.
  • снег в Иванов день принесет снег и в апреле, а Пасха будет холодной.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 марта

  • 1822 – Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.
  • 1858 – американец Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.
  • 1918 – Центральная Рада Украины возвратилась в Киев.
  • 1953 – в Москве состоялись похорони И. В. Сталина, во время которых в результате давки погибли сотни людей.
  • 1959 – в Америке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка — кукла по имени Барби.
  • 2001 – в Киеве прошли массовые акции протеста в рамках акции "Украина без Кучмы".

Кто родился 9 марта

  • 1454 – Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, именем которого названа Америка.
  • 1814 – Тарас Шевченко, украинский поэт, писатель, художник, общественный и политический деятель.
  • 1909 – Евгений Пономаренко, украинский советский актер театра и кино.
  • 1921 – Алексей Берест, украинский советский военный, Герой Украины, установивший вместе с другими бойцами Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага в 1945 году.
  • 1934 – Михай Волонтир, советский и молдавский актер театра и кино.
  • 1934 – Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли.
  • 1955 – Орнелла Мути, итальянская киноактриса.
  • 1958 – Линда Фиорентино, американская киноактриса.
  • 1964 – Жюльет Бинош, французская киноактриса.
  • 1964 – Валери Лемерсье, французская киноактриса и певица.
  • 1970 – Шеннон Лето, американский рок-музыкант.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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