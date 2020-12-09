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9 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 9 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 9 декабря? Международный день борьбы с коррупцией. День освящения церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве – в православном календаре. Юрьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 9 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 декабря.

9 декабря: какой сегодня праздник
9 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption) отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе ООН в честь открытия в 2003 году Конвенции ООН против коррупции с целью борьбы со взятками, хищениями бюджетных средств и отмыванием коррупционных доходов.
  • Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления ( International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime) проводится под эгидой ООН в честь того, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
  • Всемирный день техно (World Techno Day) – проводится в честь дня рождения американского музыканта Хуана Аткинса, работающего в музыкальном жанре Детройт-техно и электро.
  • День Независимости отмечается в Танзании.
  • День армии чествуется в Перу.

Какой сегодня праздник

9 декабря в православной церкви чтится день памяти преподобного Алипия Столпника, освящения церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве, святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского, преподобного Иакова отшельника Сирийского.

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В народе 9 декабря отмечался Юрьев день, который также называли Егорием Зимним или Юрием Холодным. К этому времени люди старались утеплить свои жилища от мороза, обить двери войлоком, законопатить окна и погреба, чтобы стужа внутрь не проникла. На Юрьев день крепостным крестьянам дозволялось перейти от одного хозяина к другому. Также работники получали расчет и старались раздать все долги. Выезжая в дорогу на Егория Зимнего, нужно было отслужить в храме молебен о благополучии на предстоящий путь. А чтобы предсказать погоду, люди слушали воду в колодцах.

Приметы на 9 декабря

  • если не отдать долг на Юрия Зимнего – всю жизнь в должниках ходить;
  • если возле жилья воют волки – к морозу;
  • что у волка в зубах, то Егорий дал;
  • если из колодца не слышно плеска – зима будет спокойной;
  • по воде в колодце рябь идет – к морозной и ветреной зиме.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

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Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1917 – в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар.
  • 1918 – Директория УНР возобновила закон о восьмичасовом рабочем дне.

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  • 1948 – Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
  • 1940 – в ходе Второй мировой войны началась стратегическая военная операция "Компас" вооруженных сил Великобритании и союзников против итальянских войск с целью отвоевания Египта.
  • 1968 – день рождения компьютерной мыши. Дуглас Энгельбарт впервые продемонстрировал изобретенные им компьютерный манипулятор и гипертекст.
  • 1992 – начало миротворческой операции ООН в Сомали.

Кто родился 9 декабря

  • 1845 – Джоэль Чандлер Харрис, американский журналист, писатель, придумавший "Сказки дядюшки Римуса".
  • 1863 – Борис Гринченко, украинский писатель, этнограф, языковед.
  • 1916 – Кирк Дуглас, американский актер.
  • 1929 – Джон Кассаветис, американский кинорежиссер, актер и сценарист.
  • 1934 – Джуди Денч, британская актриса театра и кино.
  • 1953 – Джон Малкович, американский актер, режиссер и продюсер.
  • 1962 – Хуан Аткинс, американский музыкант, первопроходец в техно-музыке.
  • 1969 – Андрей Кавун, российский и украинский кинорежиссер, сценарист.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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