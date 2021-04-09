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9 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 9 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 9 апреля? День антиквариата, Всемирный фестиваль овсянки. День Матроны Солунской – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона (Матрёна), Павел.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 апреля.

9 апреля: какой сегодня праздник
9 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Всемирный фестиваль овсянки (World Festival of Oatmeal) – праздник любителей овсяной каши проводится ежегодно с 1985 года во вторую пятницу апреля в американском городе Сент-Джордж с целью напомнить людям о здоровом продукте питания.
  • День антиквариата – отмечается 9 апреля профессионалами и коллекционерами предметов искусства и истории.
  • День финского языка ( Finnish Language Day) – ежегодно 9 апреля финны и почитатели финского языка отмечают День просветителя Микаэля Агриколы, которому принадлежит заслуга создания письменного финского языка.
  • День памяти мучеников в Тунисе ( Martyrs' Day in Tunisia) – это государственный праздник и выходной день, проводимый в память о трагических событиях, произошедших в 1938 году, когда тунисцы отстаивали свои права на независимость от колониальной Франции.
  • День конституции празднует Боливия.
  • День доблести отмечают Филиппины.

Какой сегодня праздник

9 апреля в православной церкви чтится память мученицы Матроны Солунской, мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна, прозорливого, Египетского.

В народе 9 апреля почиталась Матрена, которую также называли Настовицей, потому что в этот период даже если и оставался снег, то был ненадежным и покрывался настом. Святая Матрона считалась покровительницей женского труда, особенно ткачих. На Матрену хозяйки в последний раз шли отбеливать холсты и просили благословения на свою работу.

Приметы на 9 апреля

  • на Матрену реки поднимаются;
  • если в этот день прилетели чибисы – скоро потеплеет;
  • если чибис кричит вечером – к ясной погоде;
  • чибис летит низко – весенние дни будут сухими.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 апреля

  • 1667 – в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.
  • 1860 – французский изобретатель Эдуар де Мартенвиль сделал первую звукозапись французской народной песни "Лунный свет".
  • 1970 – Пол Маккартни заявил об отказе сотрудничать с Джоном Ленноном, что стало предпосылкой к завершению существования "Битлз" как группы.
  • 1974 – в Керчи спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".
  • 2015 – в Украине запрещена нацистская и коммунистическая символика.

Кто родился 9 апреля

  • 1821 – Шарль-Пьер Бодлер, французский поэт, критик, эссеист.
  • 1925 – Эрнст Неизвестный, советский и американский скульптор, график.
  • 1926 – Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала "Playboy".
  • 1933 – Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино.
  • 1966 – Синтия Никсон, американская актриса, театральный режиссер.
  • 1979 – Альбина Джанабаева, российская певица, актриса, телеведущая, экс-солистка группы "ВИА Гра".
  • 1990 – Кристен Стюарт, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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