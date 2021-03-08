8 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 8 марта в истории
Какой сегодня праздник, 8 марта?Международный женский день, День Содружества наций и начало Масленицы. Сырная седмица – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 марта.
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- Международный женский день (International Women's Day) – это всемирный день женщин, который изначально был создан с целью отстаивания женщинами своих прав, свобод и утверждения равенства начиная с середины XIX века. В наше время 8 Марта отмечается под эгидой ООН и во многих странах является национальным праздником и выходным днем.
- День Содружества наций (Commonwealth Day) – ежегодный праздник стран – участниц международного сообщества Содружество наций, который отмечается во второй понедельник марта. Тема в 2021 году: "Обеспечение общего будущего".
- День народной революции отмечается в Сирии с 1963 года.
- День матери – празднуют во многих странах мира.
8 марта в православной церкви отмечают Сырную (Масляную) седмицу. Также чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, отшельников сирийских, преподобного Александра, монаха, игумена обители "Неусыпающих".
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В 2021 году на 8 марта приходится начало Масленицы. Это всенародно любимый веселый праздник встречи весны и проводов зимы, который длится целую неделю, с 8 по 14 марта. В этот период издавна устраивали народные гулянья, встречали гостей и сами ходили в гости, угощались блинами и другими традиционными блюдами. А вот мясо в этот период есть уже было нельзя, потому что Масленица – подготовительный этап перед долгим суровым Великим постом. Помимо Масленицы, в народе 8 марта отмечали Поликарпов день.
Приметы на 8 марта:
- если девушка не вышла замуж до Масленицы, придется ждать до конца весны;
- на Поликарпов день сорока в лесу за гнездо принялась;
- первый съеденный блин принесет здоровье на целый год;
- неожиданные гости на Масленицу – к счастливому году;
- встречать гостей в неубранном доме нельзя;
- на Масленицу нельзя грустить, иначе весь год пройдет в печали;
- ни в коем случае на Масленичной неделе нельзя ссориться.
- 1169 – князь Андрей Боголюбский после штурма захватил Киев.
- 1809 – опубликована первая книга "Басен" Ивана Крылова.
- 1857 – в Нью-Йорке прошел "марш пустых кастрюль", ставший истоком будущего Международного женского дня.
- 1910 – решением Социалистического Интернационала 8 марта был объявлен Международным женским днем.
- 1917 – в Петрограде прошли женские демонстрации с лозунгами "Хлеба и мира!", массовые стачки и акции рабочих положили начало Февральской революции.
- 1965 – в СССР Международный женский день 8 Марта стал нерабочим днем.
- 1856 – Порфирий Мартынович, украинский художник, график.
- 1866 – Петр Лебедев, русский физик-экспериментатор, создатель первой научной физической школы.
- 1906 – Александр Роу, советский кинорежиссер, постановщик сказок.
- 1921 – Инна Коломиец, украинская художница, скульптор.
- 1957 – Синтия Ротрок, американская киноактриса, мастер боевых искусств.
- 1990 – Макс Барских, украинский певец, композитор и автор песен.
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