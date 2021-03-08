Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

8 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 8 марта в истории

Какой сегодня праздник, 8 марта?Международный женский день, День Содружества наций и начало Масленицы. Сырная седмица – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.

Читайте также:
Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главным праздникам марта: что подарить на 8 Марта, Масленицу, День святого Патрика.

8 марта: какой сегодня праздник
8 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный женский день (International Women's Day) – это всемирный день женщин, который изначально был создан с целью отстаивания женщинами своих прав, свобод и утверждения равенства начиная с середины XIX века. В наше время 8 Марта отмечается под эгидой ООН и во многих странах является национальным праздником и выходным днем.
  • День Содружества наций (Commonwealth Day) – ежегодный праздник стран – участниц международного сообщества Содружество наций, который отмечается во второй понедельник марта. Тема в 2021 году: "Обеспечение общего будущего".
  • День народной революции отмечается в Сирии с 1963 года.
  • День матери – празднуют во многих странах мира.

Какой сегодня праздник

8 марта в православной церкви отмечают Сырную (Масляную) седмицу. Также чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, отшельников сирийских, преподобного Александра, монаха, игумена обители "Неусыпающих".

Читайте также:
Масленица-2021: поздравления и открытки

В 2021 году на 8 марта приходится начало Масленицы. Это всенародно любимый веселый праздник встречи весны и проводов зимы, который длится целую неделю, с 8 по 14 марта. В этот период издавна устраивали народные гулянья, встречали гостей и сами ходили в гости, угощались блинами и другими традиционными блюдами. А вот мясо в этот период есть уже было нельзя, потому что Масленица – подготовительный этап перед долгим суровым Великим постом. Помимо Масленицы, в народе 8 марта отмечали Поликарпов день.

Приметы на 8 марта:

  • если девушка не вышла замуж до Масленицы, придется ждать до конца весны;
  • на Поликарпов день сорока в лесу за гнездо принялась;
  • первый съеденный блин принесет здоровье на целый год;
  • неожиданные гости на Масленицу – к счастливому году;
  • встречать гостей в неубранном доме нельзя;
  • на Масленицу нельзя грустить, иначе весь год пройдет в печали;
  • ни в коем случае на Масленичной неделе нельзя ссориться.

Читайте также:
Масленица 2021: главные приметы праздника и что нельзя делать

Интересные и важные события в Украине и мире 8 марта

  • 1169 – князь Андрей Боголюбский после штурма захватил Киев.
  • 1809 – опубликована первая книга "Басен" Ивана Крылова.
  • 1857 – в Нью-Йорке прошел "марш пустых кастрюль", ставший истоком будущего Международного женского дня.
  • 1910 – решением Социалистического Интернационала 8 марта был объявлен Международным женским днем.
  • 1917 – в Петрограде прошли женские демонстрации с лозунгами "Хлеба и мира!", массовые стачки и акции рабочих положили начало Февральской революции.
  • 1965 – в СССР Международный женский день 8 Марта стал нерабочим днем.

Кто родился 8 марта

  • 1856 – Порфирий Мартынович, украинский художник, график.
  • 1866 – Петр Лебедев, русский физик-экспериментатор, создатель первой научной физической школы.
  • 1906 – Александр Роу, советский кинорежиссер, постановщик сказок.
  • 1921 – Инна Коломиец, украинская художница, скульптор.
  • 1957 – Синтия Ротрок, американская киноактриса, мастер боевых искусств.
  • 1990 – Макс Барских, украинский певец, композитор и автор песен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда будет Масленица-2021: точная дата и как отмечается Сырная неделя Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки Поздравления с 8 Марта маме в прозе и стихах Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки С наступающим 8 Марта: самые прикольные картинки, смешные поздравления и стихи Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи Как поздравить человека с праздником, когда он далеко Какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Популярные статьи

Вчера, 15:29Фаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Вчера, 10:21Events

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

6 мартаЗвездно

Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

6 мартаЗвездно

На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

6 мартаЗвездно

Беременная жена Виктора Павлика показала, где будет рожать (фото)

6 мартаВкусно

Как приготовить салат "Фиалки" на 8 Марта

6 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

5 мартаЗвездно

Александр Пономарев рассказал, как скрывал от Винника и DZIDZIO свое участие в "Маске"

5 мартаВкусно

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

5 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

5 мартаЗвездно

8 фильмов о сильных женщинах, которые вдохновляют

5 мартаВкусно

Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу

5 мартаВкусно

Рецепт на 8 Марта: торт "Наполеон" с заварным кремом

5 мартаФаново

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

5 мартаЗвездно

"А тебе по**й": DOROFEEVA выпустила матерный трек о безответной любви

5 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 5 марта: Близнецов ждет сюрприз, а Львам стоит задуматься

Новости партнеров

Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
В авто Кошевого поставили камеру: увиденное ошеломило даже его
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять