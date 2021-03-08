8 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 8 марта в истории

Какой сегодня праздник, 8 марта?Международный женский день, День Содружества наций и начало Масленицы. Сырная седмица – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 8 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 марта.

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8 марта: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Международный женский день (International Women's Day) – это всемирный день женщин, который изначально был создан с целью отстаивания женщинами своих прав, свобод и утверждения равенства начиная с середины XIX века. В наше время 8 Марта отмечается под эгидой ООН и во многих странах является национальным праздником и выходным днем.

– это всемирный день женщин, который изначально был создан с целью отстаивания женщинами своих прав, свобод и утверждения равенства начиная с середины XIX века. В наше время 8 Марта отмечается под эгидой ООН и во многих странах является национальным праздником и выходным днем. День Содружества наций (Commonwealth Day) – ежегодный праздник стран – участниц международного сообщества Содружество наций, который отмечается во второй понедельник марта. Тема в 2021 году: "Обеспечение общего будущего".

– ежегодный праздник стран – участниц международного сообщества Содружество наций, который отмечается во второй понедельник марта. Тема в 2021 году: "Обеспечение общего будущего". День народной революции отмечается в Сирии с 1963 года.

отмечается в Сирии с 1963 года. День матери – празднуют во многих странах мира.

Какой сегодня праздник

8 марта в православной церкви отмечают Сырную (Масляную) седмицу. Также чтят память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, преподобных Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, отшельников сирийских, преподобного Александра, монаха, игумена обители "Неусыпающих".

В 2021 году на 8 марта приходится начало Масленицы. Это всенародно любимый веселый праздник встречи весны и проводов зимы, который длится целую неделю, с 8 по 14 марта. В этот период издавна устраивали народные гулянья, встречали гостей и сами ходили в гости, угощались блинами и другими традиционными блюдами. А вот мясо в этот период есть уже было нельзя, потому что Масленица – подготовительный этап перед долгим суровым Великим постом. Помимо Масленицы, в народе 8 марта отмечали Поликарпов день.

Приметы на 8 марта:

если девушка не вышла замуж до Масленицы, придется ждать до конца весны;

на Поликарпов день сорока в лесу за гнездо принялась;

первый съеденный блин принесет здоровье на целый год;

неожиданные гости на Масленицу – к счастливому году;

встречать гостей в неубранном доме нельзя;

на Масленицу нельзя грустить, иначе весь год пройдет в печали;

ни в коем случае на Масленичной неделе нельзя ссориться.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 марта

1169 – князь Андрей Боголюбский после штурма захватил Киев.

1809 – опубликована первая книга "Басен" Ивана Крылова.

1857 – в Нью-Йорке прошел "марш пустых кастрюль", ставший истоком будущего Международного женского дня.

1910 – решением Социалистического Интернационала 8 марта был объявлен Международным женским днем.

1917 – в Петрограде прошли женские демонстрации с лозунгами "Хлеба и мира!", массовые стачки и акции рабочих положили начало Февральской революции.

1965 – в СССР Международный женский день 8 Марта стал нерабочим днем.

Кто родился 8 марта

1856 – Порфирий Мартынович, украинский художник, график.

1866 – Петр Лебедев, русский физик-экспериментатор, создатель первой научной физической школы.

1906 – Александр Роу, советский кинорежиссер, постановщик сказок.

1921 – Инна Коломиец, украинская художница, скульптор.

1957 – Синтия Ротрок, американская киноактриса, мастер боевых искусств.

1990 – Макс Барских, украинский певец, композитор и автор песен.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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