7 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 7 марта в истории

Какой сегодня праздник, 7 марта? Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Маврикиев день – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Прасковья, Сергей, Степан, Федор, Филарет, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на 8 Марта, Масленицу, День святого Патрика.

7 марта: какой сегодня праздник Фото: Pexels

Международный день детского телевидения и радиовещания (International Children's Day of Broadcasting) отмечается в первое воскресенье марта и в 2021 году выпадает на 7 марта. Он был введен ЮНИСЕФ в 1991 году с целью развития телевидения для самых маленьких зрителей.

отмечается в первое воскресенье марта и в 2021 году выпадает на 7 марта. Он был введен ЮНИСЕФ в 1991 году с целью развития телевидения для самых маленьких зрителей. День работников комплекса транспорта и связи – профессиональный праздник отмечается в Туркменистане с 2018 года.

– профессиональный праздник отмечается в Туркменистане с 2018 года. День учителя празднуется в Албании.

празднуется в Албании. Национальный день бабушек ежегодно отмечается во Франции в первое воскресенье марта.

Какой сегодня праздник

7 марта в православной церкви отмечается мясопустное воскресенье о Страшном суде. Обретение мощей мучеников, что в Евгении. День памяти мучеников Маврикия и 70-ти воинов Фотина, Феодора, Филиппа и других, преподобных Фаласия, Лимния и Варадата, отшельников сирийских, преподобного Афанасия, исповедника.

В народе 7 марта отмечался Маврикиев день. Люди наблюдали, что на Маврикия прилетают грачи, скворцы и ласточки. С этого периода начинались первые работы в поле и в огороде, вывозился навоз и начиналось удобрение земель после зимы. Также в этот день крестьяне сеяли раннюю капусту.

Приметы на 7 марта

если птицы прилетели раньше времени – к скорой весне;

ранние ласточки – к счастливому году;

в поле навоз – в амбаре хлеба воз;

7 марта мороз скрипит, но уже не замораживает.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 марта

321 – по указу римского императора Константина воскресенье объявлено выходным днем.

1530 – Папа Римский отказал английскому королю Генриху VIII в праве на развод с женой, что подтолкнуло короля к созданию англиканской церкви.

1824 – 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже.

1876 – американский изобретатель Александр Белл получил патент на телефон.

1933 – американец Чарльз Дарроу придумал игру "Монополия", популярную и в наше время.

1987 – Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира по боксу среди профессионалов-тяжеловесов по версии World Boxing Council (WBC).

1992 – сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины.

Кто родился 7 марта

1765 – Жозеф Ньепс, французский изобретатель, один из создателей фотографического процесса.

1875 – Морис Равель, французский композитор.

1908 – Анна Маньяни, итальянская актриса.

1924 – Кобо Абэ, японский писатель.

1932 – Владимир Дахно, украинский кинорежиссер и художник-аниматор.

1946 – Мэтью Фишер, британский рок-музыкант (Procol Harum).

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться