7 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день безопасности пищевых продуктов и День шоколадного мороженого – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 7 июня

7 июня: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 7 июня? Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – в православном календаре. Иванов день – в народном календаре. Именины празднуют: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июня.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day) проводится с 2019 года под эгидой ООН с целью внедрения идеи здорового и полноценного питания, преодоления проблемы голода в отдельных регионах планеты, достижения принципов здорового образа жизни для людей.

проводится с 2019 года под эгидой ООН с целью внедрения идеи здорового и полноценного питания, преодоления проблемы голода в отдельных регионах планеты, достижения принципов здорового образа жизни для людей. День шоколадного мороженого – вкусный национальный праздник США, который приобретает все большую популярность в мире среди любителей этого десерта.

День Республики отмечает Испания.

отмечает Испания. День провозглашения независимости празднуется в Норвегии.

празднуется в Норвегии. День флага отмечается в Перу.

Какой сегодня праздник

7 июня в православной церкви отмечается 6-я неделя после Пасхи. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Чтится память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

В народе 7 июня отмечался Иванов день, который также называли Медвяные росы, потому что в этот период на растениях наблюдалось обилие сладкой жидкости, которую выделяет тля и которую так любят муравьи. Считалось, что эта роса причиняет вред и людям, и домашнему скоту, и растениям.

Приметы на 7 июня

обильно цветет рябина – будет богатый урожай овса;

если на Иванов день рябина еще не расцвела – к поздней осени;

на Иванов день нельзя выгонять на пастбище скот, пока не сойдет медовая роса.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 июня

1632 – в Индии заложен мавзолей Тадж-Махал.

1929 – в Риме образовано суверенное государство Ватикан.

1963 – группа The Rolling Stones впервые выступила на телевидении.

1965 – корпорация Sony представила первый видеомагнитофон.

1991 – Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении союзных предприятий на территории государства.

Кто родился 7 июня

1848 – Поль Гоген, французский живописец-постимпрессионист.

1917 – Дин Мартин, американский актер и певец.

1938 – Александр Дольский, советский поэт, композитор, бард.

1940 – Том Джонс, английский певец.

1958 – Принс, американский музыкант, певец, гитарист.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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