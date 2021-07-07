Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Ответка Поляковой

Спецтема

Каминг-аут MELOVIN

Топ-новость

Сталлоне - 75!

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Events

7 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 июля, 07:25
Копировать ссылку
Ивана Купала, Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 июля.
Ивана Купала
Ивана Купала / Фото: Depositphotos

Какой сегодня праздник, 7 июля?Ивана Купала, Рождество Иоанна Предтечи, День работников природно-заповедного дела. Именины празднуют: Антон, Иван, Никита, Яков.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 7 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 июля.

  • Ивана Купала – всенародно любимый славянский праздник, который отмечается в Украине и других славянских странах.

Читайте также:

  • День работников природно-заповедного дела – чествуется в Украине с 2009 года.
  • День Независимости отмечается на Соломоновых островах.

Какой сегодня праздник

7 июля православная церковь отмечает значимый праздник Рождество честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Также чтится память преподобных Иова и Феодосия Манявских, мучеников семи братьев Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина.

В народе 7 июля отмечается праздник Ивана Купала или Иванов день, посвященный стихиям огня, воды, трав, земли и связанный с многочисленными народными традициями, обрядами и ритуалами. А еще на Купалу открывался большой покос.

Читайте также:

Приметы на 7 июля

  • если умыться купальской росой и искупаться в реке, прибавится красота и здоровье;
  • травы, собранные на Ивана Купала, особо целебные;
  • если прыгнуть через купальский костер – уйдут все беды и болезни;
  • на Ивана Купала все гадания правдивые;
  • сны в этот день – вещие;
  • дождливый день на Купала – к плохому урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 июля

  • 1881 – впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио".
  • 1891 – запатентованы дорожные чеки, ставшие прообразом нынешних кредитных карт.
  • 1938 – состоялась первая в СССР телевизионная передача.
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны началась оборона Киева.
  • 1990 – состоялось совместное выступление трех великих теноров – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррераса.
  • 2009 – похороны короля поп-музыки Майкла Джексона.

Кто родился 7 июля

  • 1904 – Михаил Мороз, украинский художник экспрессионист.
  • 1939 – Елена Образцова, советская оперная певица.
  • 1940 – Ринго Старр, английский музыкант, певец, ударник группы The Beatles.
  • 1943 – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
  • 1962 – Жанна Агузарова, российская певица, экс-вокалистка группы "Браво".

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Поддерживаете каминг-аут MELOVIN?
Реклама
Заведи будильник
6 - 18 июля

Стартовал 74-й Каннский кинофестиваль

Первые гости красной дорожки
Цитата дня

"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

MELOVIN певец, композитор
Скандальное видео поцелуев MELOVIN
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять