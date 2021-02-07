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7 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 7 февраля в истории

Какой сегодня праздник, 7 февраля?День святителя Григория Богослова, празднование иконы Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали" – в православном календаре. Григорьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 7 февраля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 7 февраля.

7 февраля: какой сегодня праздник
7 февраля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День Независимости празднует Гренада в честь обретения независимости в составе Британского содружества в 1974 году.
  • День северных территорий отмечает Япония с 1981 года в честь заключения между Японией и Российской империей Симодского трактата о торговле и границах.
  • День Герба проводится в Республике Татарстан.
  • День святого Мэла – религиозный католический праздник отмечается в Ирландии в память о христианском миссионере, епископе и почитаемом среди ирландцев святом.

Какой сегодня праздник

7 февраля в православной церкви чтится день памяти святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, святителя Моисея, архиепископа Новгородского, мученицы Филицаты и сыновей его Януария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала, преподобного Поплия Сирийского, преподобного Мара, певца. Празднование иконы Божией Матери, именуемой "Утоли моя печали".

В народе 7 февраля отмечался Григорьев день, который также именовался Григорий-весноуказатель. Обычно в этот день ждали поворота к весне и внимательно следили за погодой. На Григория делали долгосрочный прогноз. Также в Григорьев день важно было вспоминать о добрых делах других людей и самим совершать хорошие поступки. А вот хвастаться этим нельзя, потому что Господь и так все добрые дела видит. Творить добро нужно не для показухи и похвалы, а ради собственной души.

Приметы на 7 февраля

  • каков день до полудня – такая нас ждет первая половина следующей зимы;
  • погода после обеда укажет на вторую половину зимы;
  • если на Григория идет снег – зима в следующем году придет не скоро;
  • пение синиц в Григорьев день обещает скорые морозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 февраля

  • 1847 – советский хирург Федор Иноземцев впервые в мире провел успешную операцию с использованием эфирного наркоза.
  • 1984 – Астронавт НАСА Брюс Маккэндлесс стал первым человеком, работавшим в открытом космическом пространстве в свободном полете и без связи с кораблем.
  • 1992 – подписан Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу.
  • 2010 – во втором туре президентских выборов в Украине победил Виктор Янукович.

Кто родился 7 февраля

  • 1812 – Чарльз Диккенс, английский писатель, классик мировой литературы.
  • 1823 – Рихард Жене, австрийский композитор и драматург.
  • 1906 – Олег Антонов, советский инженер-авиаконструктор.
  • 1954 – Дитер Болен, немецкий музыкант, продюсер, композитор, участник Modern Talking и Blue System.
  • 1956 – Марк Сент-Джон, американский гитарист, участник группы Kiss.
  • 1978 – Эштон Кутчер, американский актер, ведущий, продюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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