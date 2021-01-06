6 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 января в истории

Какой сегодня праздник, 6 января? Навечерие Рождества Христова или Рождественский сочельник – в православном и народном календаре. Богоявление – у западных христиан. Именины празднуют: Евгения, Иннокентий, Клавдия, Николай, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 января.

6 января: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

День марунов отмечает Ямайка – это праздник борцов за свободу, отражавших нападения Британских войск, и он приурочен ко дню рождения капитана Куджое, который был маруном.

отмечает Ямайка – это праздник борцов за свободу, отражавших нападения Британских войск, и он приурочен ко дню рождения капитана Куджое, который был маруном. День вооруженных сил Ирака является в стране государственным праздником и выходным днем.

является в стране государственным праздником и выходным днем. День медицинской сестры – профессиональный праздник отмечается в Мексике.

Какой сегодня праздник

6 января в православной церкви наступает навечерие Рождества Христова или Рождественский сочельник. Также чтится память преподобномученицы Евгении Римской и с нею Прота, Иакинфа и Клавдии, преподобного Николая монаха.

В народе 6 января отмечается Рождественский сочельник. В этот день завершается многодневный Рождественский пост, однако есть нельзя до самого вечера. Появление первой вечерней звезды в сочельник знаменует Рождение Иисуса Христа. В канун праздника Рождества люди молятся, навещают своих родителей и крестных, просят друг у друга прощения, надевают светлую одежду и зажигают в доме свечи, чтобы привлечь благополучие. А затем вся семья собирается за праздничным столом, на котором обязательно должно быть 12 постных блюд – по числу апостолов. Также в Сочельник начинаются Святки, люди колядуют, а незамужние девушки гадают на судьбу и женихов.

Приметы и запреты на 6 января

после захода солнца нельзя ничего делать по дому, в том числе готовить;

на сочельник ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться и сквернословить;

еще не разрешена скоромная еда, т.к. Рождественский пост еще не окончен;

нельзя употреблять и спиртное;

ясный день на сочельник – к богатому урожаю овощей;

звездное небо – к обилию черники;

иней принесет урожай хлеба летом;

черные тропинки на снегу – богато уродит гречиха.

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Интересные и важные события в Украине и мире

563 – заново освящен собор Святой Софии в Константинополе, пострадавший после землетрясения 557 года.

1870 – состоялось открытие Венской филармонии.

1896 – прошла премьера фильма "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота" братьев Люмьер.

2019 – православная церковь Украины получила автокефалию.

Кто родился 6 января

1412 – Жанна д’Арк, национальная героиня Франции.

1596 – Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, украинский полководец, государственный деятель.

1898 – Владимир Сосюра, украинский поэт, переводчик, журналист.

1938 – Василий Стус, украинский поэт, диссидент, политзаключенный.

1938 – Адриано Челентано, итальянский киноактер, певец, музыкант, режиссер.

1939 – Валерий Лобановский, советский и украинский футболист, футбольный тренер.

1946 – Сид Баррет, британский гитарист, певец, автор песен, основатель группы Pink Floyd.

1986 – Алекс Тернер, английский музыкант, фронтмен инди-рок-группы Arctic Monkeys.

1986 – Ирина Шейк, российская супермодель и актриса.

1996 – Кортни Итон, австралийская актриса кино и телевидения, фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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