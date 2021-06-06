6 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День журналиста – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 6 июня

6 июня: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 6 июня? День журналиста. День Симеона Столпника – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 июня.

День журналиста – в Украине ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех работников средств массовой информации: журналистов, корреспондентов, операторов, репортеров и др.

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День работников водного хозяйства Украины – профессиональный праздник людей, связанных с водными ресурсами, отмечается в первое воскресенье июня.

День работников местной промышленности Украины – также ежегодно отмечается в первое воскресенье июня в честь работников местной промышленности, их роли в развитии экономики государства.

Какой сегодня праздник

6 июня в православной церкви отмечается 6-е воскресенье по Пасхе, о слепом. Чтится память преподобного Симеона столпника на Странной горе, мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона, египтянина, Калиники, волхва, Феодора и Фауста и с ними 1218 воинов с женами и детьми.

В народе 6 июня почитался Симон Столпник, которого также называли Шиповником. Считалось, что с этого дня начиналось настоящее лето, потому что расцветал шиповник.

Приметы на 6 июня

идет дождь на Столпника – будет много грибов;

шиповник цветет – за собою лето ведет;

мед, сваренный на лепестках шиповника, укрепляет силы.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 июня

1882 – день рождения электрического утюга.

1933 – день рождения кинотеатра под открытым небом.

1957 – в СССР открыт первый магазин "Детский мир".

1962 – Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал The Beatles.

1984 – день рождения компьютерной игры "Тетрис".

Кто родился 6 июня

1749 – Осип Дерибас, адмирал, один из основателей Одессы.

1799 – Александр Пушкин, русский поэт и прозаик.

1889 – Игорь Сикорский, украинский ученый, авиаконструктор.

1895 – Николай Щорс, украинский военный деятель.

1903 – Арам Хачатурян, советский композитор.

1960 – Стив Вай, американский рок-гитарист.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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