6 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 6 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 6 декабря?День Вооруженных сил Украины. День памяти великого князя Александра Невского и святителя Митрофана – в православном календаре. День святого Николая – у католиков. Митрофанов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 6 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 декабря.

6 декабря: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

День Вооруженных сил Украины – национальный воинский праздник, установленный в честь принятия в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины" и посвященный военнослужащим украинской армии, которые осуществляют задачи по обороне, защите суверенитета и территориальной целостности страны.

– национальный воинский праздник, установленный в честь принятия в 1991 году закона "О Вооруженных силах Украины" и посвященный военнослужащим украинской армии, которые осуществляют задачи по обороне, защите суверенитета и территориальной целостности страны. День Независимости – в Финляндии.

– в Финляндии. День Конституции празднует Испания.

празднует Испания. День работников Министерства связи и информационных технологий отмечается в Азербайджане.

отмечается в Азербайджане. День прокуратуры 6 декабря празднует Казахстан.

6 декабря празднует Казахстан. День памяти и действий против насилия в отношении женщин чтится в Канаде.

Какой сегодня праздник

У западных христиан сегодня отмечается День святого Николая, с которого начинаются Рождественские праздники в Европе. Также в 2020 году на 6 декабря приходится второе воскресенье Адвента.

6 декабря в православной церкви чтится день памяти святителя Амфилохия, епископа Иконийского, святителя Григория, епископа Акрагантийского, благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия, святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского, мучеников Сисиния, епископа Кизического, и Феодора Антиохийского.

В народе 6 декабря чтился Митрофанов день. В этот период продолжали отмечать становление санного пути по снегу. В Митрофанов день устраивались празднества и гуляния – собирали со всех домов муку, пекли пироги, варили пиво, звали гостей. А еще в этот день предсказывали погоду на лето.

Приметы на 6 декабря

если на Митрофана шел снег и дул северный ветер – 6 июня прольется холодный дождь;

низкие тучи на небе предвещают скорое похолодание;

в Митрофанов день нельзя ссориться и выяснять отношения.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1240 – Киев был захвачен и разрушен войсками монгольского хана Батыя.

1637 – состоялся Кумейковский бой между казацким и польским войсками, которым завершилось восстание Павлюка.

1768 – выпущено первое издание Britannica – старейшей англоязычной универсальной энциклопедии.

1877 – американский изобретатель Томас Эдисон на своем фонографе сделал первую запись человеческого голоса.

1912 – во время раскопок в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити.

1991 – образованы Вооруженные силы Украины.

Кто родился 6 декабря

1841 – Фредерик Базиль, французский художник, один из основателей импрессионизма.

1871 – Николай Вороной, украинский советский писатель, переводчик, поэт, актер, режиссер.

1899 – Александр Оглоблин, украинский историк и политический деятель.

1903 – Николай Колесса, советский, украинский композитор, дирижер, педагог.

1957 – Михаил Евдокимов, советский и российский артист эстрады, актер, телеведущий, политик.

1970 – Ульф Экберг, шведский музыкант, участник группы Ace of Base.

1996 – Стефани Скотт, американская актриса и певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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