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6 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 6 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 6 апреля? Международный день спорта на благо мира и развития. День святого Захария – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 6 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 6 апреля.

6 апреля: какой сегодня праздник
6 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день спорта на благо мира и развития (International Day of Sport for Development and Peace) был учрежден в 2013 году по инициативе ООН и Международного олимпийского комитета с целью мотивации людей и выработки основных ценностей спорта, таких как честная игра, согласованность в команде и уважение к оппоненту.
  • Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) – еще один спортивный праздник, который, кстати, был приурочен к Международному дню спорта, начал отмечаться в 2015 году по инициативе Международной Федерации настольного тенниса с целью популяризации этого вида спорта, его продвижения, объединения людей и пропаганды здорового образа жизни.
  • День династии Чакри – национальный праздник отмечает Таиланд в честь основания в 1782 году правящей королевской династии Чакри.

Какой сегодня праздник

6 апреля в православной церкви начинается предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Чтится память преподобного Захария монаха, святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского, преподобного Захария постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иакова исповедника.

В народе 6 апреля почитался день Захария. В этот день крестьяне занимались уборкой дворов и подготовкой к празднику Благовещения, чтобы успеть все сделать до вечера, потому что в праздник работать грех. Во дворах жгли костры и обходили вокруг дома, чтобы изгнать нечистую силу. Накануне праздника православные собирались в церкви на службу.

Приметы на 6 апреля

  • если девушка отстоит всенощную, ей встретится хороший жених;
  • ночь теплая в канун Благовещения – к теплой весне;
  • выпала роса – не надо коням овса, будут добрые проса;
  • дождь в этот день обещает легкий год для домашнего скота;
  • пойдет снег – к урожаю гречки.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 апреля

  • 1327 – итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда и воспевал в своих сонетах.
  • 1748 – обнаружены руины древнеримского города Помпеи, погребенного под пеплом Везувия в І столетии нашей эры.
  • 1814 – отречение Наполеона I от престола и восстановление династии Бурбонов.
  • 1818 – в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения, прообраз велосипеда.
  • 1869 – запатентован целлулоид.
  • 1938 – ученый-химик Рой Планкетт открыл тефлон.
  • 1945 – в ходе Второй мировой войны началась Кенигсбергская операция.
  • 1985 – американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.
  • 1992 – Россия, Украина, Румыния и Молдавия приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье.

Кто родился 6 апреля

  • 1483 – предполагаемая дата рождения Рафаэля, видного итальянского художника и архитектора.
  • 1670 – Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм.
  • 1836 – Николай Склифосовский, российский хирург, педагог, профессор.
  • 1927 – Джерри Маллиган, американский джазовый саксофонист, композитор, аранжировщик.
  • 1942 – Барри Левинсон, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1953 – Кристофер Франке, немецкий и американский композитор, пионер в жанре электронной музыки.
  • 1959 – Виктор Сарайкин, советский украинский актер театра и кино.
  • 1965 – Эдуард Драч, украинский бандурист, поэт, бард.
  • 1973 – Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинской группы "ТНМК".

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