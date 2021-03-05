5 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных событиях 5 марта в истории
Какой сегодня праздник, 5 марта? Международный день благодарности сотрудникам, Всемирный день энергоэффективности. День преподобного Льва Катанского, благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого – в православном календаре. Катальник – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Афанасий, Варлаам, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнатий, Корнилий, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Пахом, Савва, Самсон, Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ярослав.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 марта.
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- Международный день благодарности сотрудникам – неофициальный корпоративный праздник, который ежегодно с 1995 года отмечается в первую пятницу марта с целью укрепления связи между работодателями и работниками.
- Всемирный день энергоэффективности (World Energy Efficiency Day) – ежегодно отмечается 5 марта с целью напомнить людям о важности экономии энергии и снижении ее потребления.
- Европейский день геодезии и геоинформации (European Surveying and Geo Information Day) был учрежден Европейской геодезической организацией в честь 500-летия со дня рождения основателя современной картографии Герарда Меркатора.
- День физической культуры и спорта празднует Азербайджан.
- День работника судебной системы , а также День Ак калпака отмечает Кыргызстан.
5 марта в православной церкви чтится день памяти преподобного Льва, епископа Катанского, благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, священномученика Садока, епископа Персидского и с ним 128 мучеников, преподобного Агафона, папы Римского.
В народе 5 марта отмечался день Льва Катанского, который также назывался Катальник. Считалось, что в этот день можно было успеть в последний раз покататься с горок на санях. На Катальника старались раздобыть огня у кузнеца и отнести в поле. Люди верили, что пламя скрепит союз земли, сохи и бороны, согреет почву, отгонит от нивы лихо и обеспечит хороший урожай.
Приметы на 5 марта
- в завершение зимы нужно успеть покататься на санках;
- кто дальше всех съедет с горки, у того счастье будет долгим;
- на Льва Катанского нельзя смотреть в ночное небо;
- плохая примета – увидеть падающую звезду;
- плохо заболеть в этот день – выздоровление будет долгим и сложным.
- 1558 – испанский медик Франсиско Фернандес отбыл в Мексику для изучения неизвестных европейцам растений и продуктов, что впоследствии стало днем появления табака в Европе.
- 1861 – в России в Прощеное воскресенье оглашен Манифест об отмене крепостного права.
- 1868 – в Англии запатентован степлер.
- 1929 – создан Запорожский драматический театр.
- 1970 – вступил в силу международный акт "Договор о нераспространении ядерного оружия".
- 2000 – английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.
- 1512 – Герард Меркатор, фламандский картограф и географ.
- 1685 – Георг Фридрих Гендель, немецкий и английский композитор и органист.
- 1827 – Леонид Глебов, украинский писатель, поэт, издатель.
- 1871 – Роза Люксембуг, немецкий политик, философ, экономист, публицист.
- 1898 – Мисао Окава, одна из старейших жительниц планеты, достигшая возраста 117 лет.
- 1903 – Наталья Забила, украинская поэтесса, драматург.
- 1974 – Ева Мендес, американская актриса.
- 1989 – Стерлинг Найт, американский актер, гитарист, певец.
- 1996 – Тейлор Хилл, американская топ-модель.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.
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