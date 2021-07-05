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5 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 июля, 07:25
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День трудоголика, День бикини, Евсеев день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 5 июля.
5 июля: какой сегодня праздник
5 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 5 июля? День трудоголика, День бикини. День Евсевия – в православном и народном календаре. Именины празднуют Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Зинаида, Ульяна, Федор.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июля.

  • День трудоголика (Workaholics Day) отмечают люди, которые полностью отданы работе и готовы жертвовать многим ради нее. Он зародился в Америке, но быстро распространился по всему миру. Его цель – раскрыть людям негативные последствия трудоголизма и побудить к изменению образа жизни.
  • День бикини – почитатели пляжного костюма, созданного парижским модельером Луи Реаром, отмечают в день демонстрации купальника в 1946 году танцовщицей Мишелин Бернардини. А назван он был в честь атолла Бикини, на котором в то время проводились ядерные испытания, с явным намеком на то, что раздельный купальник произвел на общество впечатление, сравнимое с ядерным взрывом.
  • День Кирилла и Мефодия – государственный праздник славянской письменности в Чехии и Словакии.
  • День независимости отмечает Алжир, Венесуэла, Кабо-Верде.

Какой сегодня праздник

5 июля в православной церкви наступает 3-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона и Иулиании.

В народе 5 июля почитался Евсеев день. Этот период считался наиболее благоприятным для чистки колодцев.

Приметы на 5 июля

  • на Евсея собирают целебные травы;
  • дождь на Евсея – к богатому урожаю хлеба;
  • лунная ночь и звездное небо – тоже к хорошему урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 июля

  • 1687 – Ньютон опубликовал закон всемирного тяготения.
  • 1748 – Михаил Ломоносов сформулировал закон сохранения материи и движения.
  • 1946 – день рождения купальника-бикини.
  • 1954 – Элвис Пресли записал свою первую песню That's All Right.
  • 1991 – учреждена должность президента Украины.
  • 2014 – украинские войска освободили города Славянск и Краматорск от боевиков.

Кто родился 5 июля

  • 1810 – Финеас Тейлор Барнум, американский шоумен, основатель цирка.
  • 1820 – Уильям Ранкин, английский физик, механик, основатель термодинамики.
  • 1901 – Сергей Образцов, советский режиссер, основатель Центрального театра кукол.
  • 1903 – Владимир Сутеев, советский детский писатель, художник, мультипликатор.
  • 1939 – Павел Морозенко, советский и украинский актер театра и кино.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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"Спасибо, ребята. Вы - лучшая сборная! В такие времена подарили нам праздник, рассказали всему миру, что есть Украина, объединили нас, дали сил! Спасибо, Казаки!"

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