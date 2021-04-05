Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 5 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 5 апреля? Международный день супа, Международный день нравственности. Пасхальный понедельник у западных христиан. День святого Никона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 апреля.

: 5 апреля: какой сегодня праздник
: 5 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день супа – кулинарный праздник всех почитателей этого первого блюда, который насчитывает несколько тысячелетий своего существования. Праздник проводится с целью подчеркнуть важность супа в рационе для здоровья человека.
  • Международный день нравственности (International Day of Conscience) ежегодно проводится под эгидой ООН с 2019 года с целью укрепления культуры мира в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями, местными, национальными или региональными обычаями.
  • День посадки деревьев проводится в Корее.
  • День независимости отмечают Босния и Герцеговина.

Какой сегодня праздник

5 апреля в православной церкви начинается 4-я неделя Великого поста. Чтится память преподобномученика Никона, епископа, и 199 учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия.

Католическая церковь 5 апреля отмечает Пасхальный понедельник (Easter Monday) в память о первом дне после Воскресения Иисуса Христа.

В народе 5 апреля почитался Никонов день. Обычно в этот день занимались уборкой и наведением порядков в доме, на дворе и в саду. Хозяева белили печи, перебирали и вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, мыли лавки и столы. В садах на Никона начинали высаживать фруктовые деревья и кустарники. А еще зазывали птиц , крошили семена и крошки, чтобы привлечь главных защитников от вредителей.

Приметы на 5 апреля

  • на Никона нельзя лениться;
  • всех домашних дел не переделаешь;
  • если после теплого дня к ночи пришли заморозки – до конца апреля будет хорошая погода;
  • если на реке вода пошла против течения – к похолоданию и дождям;
  • если куры стали выщипывать себе перья – к ненастью.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 апреля

  • 1710 – Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского".
  • 1815 – началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, одно из крупнейших в истории человечества.
  • 1896 – в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.
  • 1913 – Нильс Бор завершил статью "О строении атомов и молекул", давшую начало квантовой теории.
  • 1971 – "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи Rolling Stone Records.

Кто родился 5 апреля

  • 1820 – Феликс Надар, французский фотограф, первым в мире осуществивший аэрофотосъемку, карикатурист, основатель фотожурнализма.
  • 1894 – Лоуренс Белл, американский авиаконструктор, создавший первый в мире сверхзвуковой самолет.
  • 1908 – Бетти Дейвис, американская актриса, одна из 100 величайших звезд кино.
  • 1920 – Артур Хейли, английский и канадский писатель-прозаик.
  • 1928 – Тони Уильямс, американский певец, вокалист группы The Platters.
  • 1950 – Агнета Фельтског, шведская певица, автор песен, продюсер, вокалистка группы ABBA.
  • 1969 – Эвелина Бледанс, украинская и российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
  • 1971 – Криста Аллен, американская актриса кино и телевидения, фотомодель.
  • 1976 – Стерлинг К. Браун, американский актер.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в очередном выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День дочери-2021: когда отмечаем семейный праздник Выходные дни и праздники в апреле 2021 года в Украине Церковные праздники и пост в апреле 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день Когда Благовещение в 2021 году: точная дата и значение святого дня
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Популярные статьи

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

3 апреляМодно

Сникер-культура: 15 пар кроссовок, которые подойдут на все случаи жизни

3 апреляЗвездно

Звезда Бриджертонов покинул сериал на пике популярности

3 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

2 апреляАктуально

Михаил Поплавский презентовал клип на легендарный хит "Сало"

2 апреляВкусно

Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

2 апреляTravel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

2 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые за долгое время опубликовала песню на украинском языке

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять